La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, esprime grande soddisfazione per il riscontro eccezionale che ha avuto il programma comunale “Estate Florense 2025”. C’è stata infatti una partecipazione di pubblico straordinaria, con turisti e visitatori arrivati da ogni parte della Calabria e da altre regioni, molti dei quali hanno scelto di raggiungere la città silana e la vicina Lorica proprio per seguire gli spettacoli e le altre proposte in calendario.

“Quest’anno ‘Estate Florense’ – afferma la sindaca – è stata un’esperienza unica, con la comunità al centro di moltissimi appuntamenti capaci di unire tradizione e innovazione, intrattenimento e cultura, sport e gastronomia, laboratori per i più piccoli e occasioni di valorizzazione delle nostre tipicità e delle produzioni artigianali locali. I numeri e l’entusiasmo dei cittadini e dei visitatori parlano da soli: abbiamo avuto il pienone ogni giorno. San Giovanni in Fiore ha offerto un’estate di qualità, confermandosi punto di riferimento per il turismo montano e delle esperienze in tutto il Mezzogiorno”.

Fra gli appuntamenti che hanno segnato la stagione, la sindaca ricorda l’inaugurazione della nuova veste dell’Abbazia Florense, resa ancora più suggestiva dall’illuminazione artistica, l’apertura della Cittadella dello Sport, i concerti che hanno richiamato pubblico anche da fuori regione e ottenuto un successo al di là di ogni previsione. In particolare, il live della Bandabardò del 20 agosto ha radunato una folla enorme.

Altra serata memorabile è stata quella del 4 agosto scorso con il concerto di Silvia Salemi. Riscontro analogo hanno avuto il rock degli Heroes and Monsters, lo spettacolo dei Santo California e la raffinata performance dei Sabatum Quartet. Con entusiasmo unanime sono stati salutati altri eventi simbolici come la “Notte Bianca” del 10 agosto e l’esibizione dei Musicanten in omaggio a Franco Battiato.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli e alle famiglie, con il “Circo dei Fiori”, i laboratori creativi a cura di Hakuna Matata, gli spettacoli di magia e burattini, oltre a momenti di festa popolare e promozione enogastronomica come le sagre del tartufo, del tonno, della pizza e gli spazi dedicati agli artigiani locali. A Lorica, coprotagonista dell’estate silana, sono stati molto apprezzati i concerti della stagione al Park Hotel 108, la rassegna “Sotto i cieli del Parco” e il campus musicale Suzuki.

“Questo risultato è stato possibile – sottolinea Succurro – grazie alla collaborazione delle tante realtà locali che hanno dato un contributo decisivo. Ringrazio ciascuna associazione, operatore culturale, imprenditore e cittadino che ha creduto e investito in questa iniziativa. La nostra comunità ha dimostrato di saper fare squadra, di offrire qualità e di costruire un modello di sviluppo che passa dalla cultura, dalla bellezza dei luoghi e dalla capacità di accogliere. È un patrimonio che continueremo a valorizzare per far crescere ancora San Giovanni in Fiore e – conclude la sindaca – per rafforzarne il ruolo di riferimento nel turismo della montagna e delle esperienze”.