Dal 18 luglio al 23 agosto Trenitalia amplia l'offerta estiva con quattro nuovi collegamenti tra Lamezia Terme e Sapri. Più corse anche sulla linea ionica e il ritorno dei treni notturni via Tropea

Ancora nuovi collegamenti per scoprire le più belle località turistiche della Calabria a bordo dei moderni treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi. Per rispondere all'incremento della domanda turistica, Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs), di concerto con la Regione e Artcal committenti del servizio, ha potenziato ulteriormente l'offerta ferroviaria per la stagione estiva.

In particolare, nei fine settimana a partire da sabato 18 luglio e, con diverse periodicità, fino a domenica 23 agosto, circoleranno quattro nuovi treni fra Lamezia Terme e Sapri, verso le spiagge del Tirreno Cosentino e della Riviera dei Cedri. Nuovi collegamenti che, in aggiunta all'offerta ordinaria, arricchiscono e integrano i collegamenti straordinari già predisposti per questa estate, dal ritorno dei treni notturni sulla via Tropea, ai nuovi collegamenti estivi sulla Ionica, tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido e tra Sibari e Crotone. I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta.