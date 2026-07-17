Il Titanic atteso invano al molo 59, una New York attraversata dalla fiducia nel progresso e le vite di uomini e donne destinate a scontrarsi con la grande Storia. È lo scenario di Una mattina gloriosa, il nuovo romanzo di Antonio Monda che sarà presentato lunedì 20 luglio, alle ore 18.30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi a Cosenza.

L’incontro rientra nella rassegna letteraria “LibrinComune”, promossa dall’Amministrazione comunale e ideata da Antonietta Cozza, delegata del sindaco alla Cultura. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di piazza 11 Settembre.

Ad accogliere lo scrittore sarà il sindaco Franz Caruso, che aprirà la presentazione con un saluto istituzionale. Antonietta Cozza modererà invece il confronto, al quale parteciperanno il magistrato Biagio Politano e Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano.

Il ritorno dello scrittore nella sua città d’origine

Per Antonio Monda si tratta di un nuovo ritorno a Cosenza, città alla quale è legato dalle proprie origini. Lo scrittore era già stato ospite di “LibrinComune” nel 2023, in occasione della presentazione de Il numero è nulla, e nel 2025 con Incontri ravvicinati.

Il nuovo appuntamento consolida quindi una consuetudine costruita negli ultimi anni tra Monda, l’Amministrazione comunale e il pubblico cosentino.

«Siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente nella nostra casa comunale Antonio Monda per rinnovare quella felice consuetudine di averlo a Cosenza ogni qual volta presenta un nuovo libro», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso.

«Nei suoi scritti, come nelle sue interviste, c’è sempre la curiosità dello studioso, la delicatezza del narratore e la sensibilità dell’uomo di cultura. La sua presenza è per noi una nuova e preziosa occasione di crescita e di riflessione».

Il primo cittadino ha sottolineato anche il rapporto personale e culturale dello scrittore con la città: «Antonio sa bene che Cosenza e la casa comunale è come se fossero casa sua e lo accoglieremo con il consueto calore e con stima e affetto».

“Una mattina gloriosa” chiude la decalogia su New York

Pubblicato da Mondadori, Una mattina gloriosa conclude la decalogia letteraria dedicata da Antonio Monda alla città di New York nel corso del Novecento.

Il romanzo si apre nell’aprile del 1912. Al molo 59 si raduna una folla in attesa dell’arrivo del Titanic, considerato all’epoca il più grande transatlantico mai costruito e il simbolo di un progresso scientifico e tecnologico apparentemente senza limiti.

La mattina è limpida e carica di aspettative. Le persone presenti scrutano l’orizzonte portando con sé desideri, paure e segreti. L’attesa, tuttavia, è destinata a essere sconvolta dalla notizia della tragedia avvenuta nell’Atlantico.

Le vite private incontrano la grande Storia

Il racconto intreccia le vicende dei singoli personaggi con uno degli eventi più conosciuti del ventesimo secolo. Sullo sfondo emerge una New York capace di accogliere persone provenienti da ogni parte del mondo, ma anche di imporre un prezzo elevato a chi tenta di costruirvi il proprio futuro.

Il naufragio del Titanic diventa così il punto di rottura di una fiducia assoluta nella modernità. Le promesse del progresso convivono con la fragilità dell’essere umano e con l’impossibilità di controllare completamente il corso della Storia.

Nel romanzo, le attese individuali vengono attraversate da rivelazioni improvvise, mentre le speranze dei protagonisti si confrontano con eventi più grandi delle loro esistenze.

La vicenda narrata offre anche una riflessione sulle crisi delle società contemporanee e sulla vulnerabilità delle democrazie, attraverso il racconto di un’epoca segnata dall’entusiasmo per il futuro e dalle contraddizioni che avrebbero attraversato l’intero Novecento.

Il confronto con Politano e Andrea Monda

Dopo il saluto del sindaco Franz Caruso, la presentazione proseguirà con un dibattito dedicato ai temi letterari e storici del libro.

Il magistrato Biagio Politano e Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano, dialogheranno con l’autore sulle diverse sfaccettature del romanzo, sul rapporto tra destini individuali e avvenimenti collettivi e sulla rappresentazione di New York.

La moderazione sarà affidata ad Antonietta Cozza, che accompagnerà il pubblico nella lettura dei principali temi dell’opera e del percorso narrativo sviluppato da Antonio Monda attraverso i dieci romanzi dedicati alla metropoli statunitense.

Antonio Monda tra Italia e Stati Uniti

Antonio Monda vive da oltre trent’anni a New York, dove insegna alla New York University. Nel corso della sua attività ha affiancato la scrittura al giornalismo, all’insegnamento e alla promozione culturale.

È stato direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e ha ideato “Le Conversazioni”, festival internazionale che mette in dialogo protagonisti della letteratura, del cinema e dell’arte.

Il suo lavoro si è sviluppato tra Italia e Stati Uniti, raccontando incontri, trasformazioni culturali e personalità della scena artistica internazionale.