Nuove pavimentazioni, barriere di sicurezza da sostituire, segnaletica da rifare e interventi su tratti danneggiati dalle piogge. La Provincia di Cosenza ha approvato tre progetti esecutivi di manutenzione straordinaria della rete viaria, per un investimento complessivo di 332.035 euro.

I provvedimenti sono contenuti in tre disposizioni firmate dal presidente Biagio Faragalli e pubblicate all’Albo pretorio dell’Ente. Le risorse, riferite all’annualità 2026, saranno reperite attraverso il diverso utilizzo dei residui dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

L’obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza e la piena funzionalità di alcune arterie considerate strategiche per i collegamenti tra i comuni della provincia.

Centomila euro per le strade dei gruppi 31, 32 e 33

Il primo progetto è stato approvato con la disposizione presidenziale numero 65 del 15 luglio 2026 e riguarda le strade provinciali appartenenti ai gruppi 31, 32 e 33.

L’intervento ha un valore complessivo di 100mila euro e prevede il rifacimento della pavimentazione stradale attraverso la posa di nuovi conglomerati bituminosi.

Saranno inoltre sostituite le barriere di sicurezza ritenute obsolete e verrà rifatta la segnaletica verticale e orizzontale. Responsabile unico del procedimento è il geometra Andrea Azzaro.

I lavori puntano a migliorare l’aderenza del manto stradale, la visibilità della segnaletica e la protezione dei tratti maggiormente esposti a rischi per automobilisti e pendolari.

Intervento sulla Sp 81 tra Mendicino e Cerisano

La disposizione presidenziale numero 66 approva invece il progetto relativo alla strada provinciale 81 Carolei-Mendicino-Castrolibero.

I lavori interesseranno il tratto situato in corrispondenza del ponte di confine tra i comuni di Mendicino e Cerisano, al chilometro 10+400, per un importo complessivo di 110.035 euro.

L’intervento si è reso necessario dopo i cedimenti provocati dalle avverse condizioni meteorologiche registrate durante il periodo invernale.

Il progetto prevede il ripristino della sede stradale, la sistemazione del rilevato e il recupero della spalletta laterale destra. Opere considerate necessarie per tutelare la pubblica e privata incolumità e impedire un ulteriore deterioramento del tratto.

Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Settimio Gravina.

Altri 122mila euro per pavimentazioni e sottofondi

Il terzo progetto esecutivo è stato approvato con la disposizione presidenziale numero 67 del 15 luglio e dispone un investimento di 122mila euro.

I lavori saranno finalizzati al ripristino e al miglioramento delle pavimentazioni su diverse strade provinciali di competenza dell’Ente.

Le opere comprenderanno la fresatura del manto deteriorato, la sistemazione dei sottofondi nei tratti interessati da cedimenti e la posa di nuovi strati di conglomerato bituminoso.

L’intervento dovrà consentire il recupero delle migliori condizioni di aderenza e regolarità del piano viabile. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Eugenio Filice.

Faragalli: «Ogni risorsa impiegata con responsabilità»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, inserisce i tre provvedimenti nel programma più ampio di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale.

«Con questi tre provvedimenti continuiamo a dare concretezza al programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale», afferma Faragalli.

«La sicurezza di cittadini, pendolari e operatori economici rappresenta una priorità assoluta della nostra Amministrazione e ogni risorsa disponibile viene impiegata con responsabilità per migliorare le condizioni delle nostre strade».

Secondo il presidente, gli interventi rispondono anche alle segnalazioni provenienti dagli amministratori locali, chiamati quotidianamente a rappresentare le criticità delle comunità.

Il confronto con i sindaci del territorio

Faragalli sottolinea il ruolo del dialogo istituzionale tra la Provincia e i comuni interessati dai problemi della viabilità.

«Questi interventi sono anche il frutto della costante interlocuzione che manteniamo con i sindaci del territorio, che quotidianamente ci rappresentano le esigenze e le criticità delle rispettive comunità».

Per il presidente, la Provincia deve rafforzare la propria funzione di coordinamento e supporto nei confronti delle amministrazioni comunali.

«La Provincia deve essere sempre più la Casa dei Comuni: un Ente vicino alle amministrazioni locali, capace di ascoltare, programmare e intervenire con tempestività, mettendo al centro la collaborazione istituzionale e l’interesse dei cittadini».

Piogge e cedimenti aggravano le condizioni delle strade

L’approvazione dei progetti esecutivi consentirà ora di accelerare le procedure necessarie all’avvio dei lavori.

Alcuni dei tratti interessati avrebbero subito un ulteriore peggioramento a causa delle intense precipitazioni registrate negli ultimi mesi, con cedimenti del piano viabile e deterioramento delle pavimentazioni.

«Investire sulla viabilità significa garantire collegamenti più sicuri, sostenere le comunità locali e favorire lo sviluppo dell’intero territorio provinciale», aggiunge Faragalli.

La qualità delle strade incide infatti non soltanto sugli spostamenti quotidiani dei residenti, ma anche sui collegamenti delle attività produttive, sull’accessibilità dei comuni interni e sulla capacità di attrazione economica e turistica dei territori.

Il ringraziamento agli uffici e al settore Viabilità

Il presidente ha infine ringraziato il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, per l’attività di raccordo svolta con i comuni e per il lavoro di programmazione seguito insieme agli uffici.

Un riconoscimento è stato rivolto anche al dirigente delegato Gianluca Morrone, ai responsabili unici dei procedimenti e al personale del settore Viabilità.

«L’obiettivo è proseguire con determinazione nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio infrastrutturale provinciale, assicurando interventi tempestivi e una programmazione sempre più efficace delle manutenzioni», conclude Faragalli.