Prosegue all’Università della Calabria il ciclo di incontri di Consonanze – Dialoghi d’Autore, la rassegna nata dalla collaborazione tra Entopan e Feltrinelli che sta portando nel Campus alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale contemporaneo. Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la sala University Club, e vedrà protagonista Ezio Mauro, giornalista e scrittore, già direttore de La Stampa e successivamente di la Repubblica.

Mauro presenterà il volume Il silenzio dell’opinione pubblica (Feltrinelli, 2025), scritto insieme al sociologo Zygmunt Bauman. Un testo che affronta uno dei nodi più sensibili della vita democratica: la rarefazione dello spazio pubblico e l’erosione delle forme di partecipazione collettiva nell’epoca dell’informazione continua, digitale e frammentata.

L’incontro si inserisce nel percorso con cui l’Ateneo sostiene luoghi di dialogo sui temi cruciali della contemporaneità, promuovendo il confronto tra discipline e il ruolo pubblico della conoscenza. In questa cornice, l’appuntamento è stato costruito come un momento di riflessione condivisa che coinvolge direttamente le strutture accademiche dell’area socio-umanistica.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore, Gianluigi Greco, dialogheranno con l’autore:

• Maria Mirabelli, direttrice del Dipartimento di Culture, Educazione e Società;

• Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

• Raffaele Perrelli, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.

A moderare sarà Margherita Ganeri, presidente della Biblioteca di Area Umanistica (BAU).

Nel corso della sua carriera, Ezio Mauro ha attraversato e raccontato decenni di vita politica, istituzionale e sociale del Paese, elaborando una riflessione costante sul rapporto tra informazione, potere e democrazia. I suoi lavori, spesso al confine tra saggio, reportage e analisi storica, offrono strumenti per comprendere gli effetti delle nuove forme di comunicazione sul sistema democratico.

Scritto con Bauman, Il silenzio dell’opinione pubblica affronta la trasformazione dei cittadini da protagonisti del dibattito pubblico a spettatori dispersi in uno spazio mediatico frammentato. Il volume mette a tema le derive dell’infosfera, l’indebolimento dei processi collettivi di formazione dell’opinione e il rischio, sempre più evidente, di una democrazia priva di voce corale.

Con questo nuovo appuntamento, Consonanze – Dialoghi d’Autore conferma la propria vocazione: costruire ponti tra saperi, generazioni ed esperienze, riportando al centro della vita universitaria la pratica del pensiero critico e del confronto pubblico.