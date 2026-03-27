L’elezione del sindaco di Montalto Biagio Faragalli alla guida della Provincia di Cosenza viene vista come un’opportunità importante per il territorio e per alcune questioni irrisolte da anni, a partire dalla tutela ambientale e dall’interramento dell’elettrodotto. A sottolinearlo è Aldo Perri, coordinatore firmatario di una nota in cui si evidenzia il potenziale politico e amministrativo di questa nuova fase istituzionale.

Secondo quanto evidenziato, pur dopo il ridimensionamento delle competenze delle Province a seguito della riforma degli enti locali, l’ente mantiene un ruolo strategico in settori come la tutela dell’ambiente. In una recente intervista lo stesso presidente Faragalli avrebbe ribadito l’attenzione della Provincia verso le tematiche ambientali, anche alla luce di alcune competenze trasferite dalla Regione proprio all’ente provinciale.

La tutela ambientale, si legge nella nota, non rappresenta solo una questione amministrativa ma anche morale, perché strettamente collegata alla tutela della salute pubblica e alla qualità della vita dei cittadini. Difendere il territorio significa infatti proteggere il presente e il futuro delle comunità locali.

Al centro della riflessione viene posta in particolare la questione dell’interramento dell’elettrodotto a Montalto, una problematica aperta da oltre vent’anni e mai risolta. Secondo il coordinatore, la Provincia guidata da Faragalli avrebbe oggi l’opportunità di diventare promotrice di un’azione concreta, coinvolgendo Comune e Regione Calabria per arrivare a una soluzione definitiva.

Per questo viene chiesto al presidente della Provincia di promuovere un incontro con la Regione Calabria per rilanciare il progetto di interramento, ripartendo dal decreto dirigenziale del 25 ottobre 2022, con l’obiettivo di arrivare finalmente a una soluzione concreta.

«Oggi Provincia e Comune hanno il potere di agire insieme con determinazione per trasformare una promessa in realtà. Il momento di agire è ora», conclude la nota.