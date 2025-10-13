Sabato scorso, il Nido Collodi di Castrolibero ha vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni grazie all’evento “Incontro di Cuori e Radici… Insieme per i diritti dei bambini”, un’occasione speciale per celebrare la Festa dei Nonni e riflettere sull’importanza dei diritti dei più piccoli e del dialogo tra generazioni. L’iniziativa è stata voluta da Anna Giulia Mannarino, Consigliera Delegata alle Politiche Sociali, Famiglia, Terza Età e Politiche Socio Sanitarie del Comune di Castrolibero, che ha voluto dedicare la giornata a nonni e bambini, “i veri protagonisti della nostra società. È fondamentale garantire i diritti dei bambini e supportare le famiglie – ha dichiarato Mannarino – perché sono loro la chiave per un futuro più umano e condiviso”.

All’incontro hanno partecipato la Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Cosenza, Monica Perri, la referente del progetto “Baby Pit Stop” UNICEF, Gabriella Coscarella, e la Presidente dell’Associazione “Aliante” di Castrolibero, Anna Laura Mattesini. Un momento particolarmente significativo è stato quello dedicato ai nonni, che insieme ai bambini hanno piantato un albero di ulivo, simbolo di crescita, impegno e continuità tra le generazioni.

“L’ulivo è un albero secolare e resistente – ha aggiunto Mannarino – e rappresenta perfettamente l’impegno che abbiamo verso i nostri bambini e le nostre famiglie.” La giornata si è conclusa con la donazione di tre ulivi da parte delle famiglie, dell’associazione e dell’istituzione, un gesto simbolico che racchiude la volontà di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per i più piccoli.

Mannarino ha poi voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le figure che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: “Ringrazio la Presidente UNICEF di Cosenza Monica Perri per la sua preziosa presenza e il suo impegno, la referente del progetto Baby Pit Stop Gabriella Coscarella per il lavoro che svolge a sostegno dei bambini, e la Presidente dell’Associazione Aliante Anna Laura Mattesini per la partecipazione. Un grazie di cuore alle famiglie e ai nonni che, piantando insieme l’ulivo, hanno reso questa giornata ancora più speciale.”

“È stata una bellissima giornata di allegria e condivisione – ha concluso la Consigliera –. Abbiamo dato voce ai diritti dei bambini e al ruolo insostituibile dei nonni nella nostra società. Spero che questo evento possa essere solo il punto di partenza per continuare a lavorare insieme, nel segno dei valori e delle radici che ci uniscono.”