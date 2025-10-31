Il prossimo biennio sarà caratterizzato da iniziative volte a contrastare la cultura che sta alla base della violenza di genere

Nuova Presidente per la FIDAPA sezione di Rende: si tratta di Sandra Nanci che succede ad Anna Maria Miglietta. Il passaggio delle consegne è avvenuto nei giorni scorsi, nel corso di una suggestiva e partecipata cerimonia che ha visto la presenza del Sindaco di Rende, Sandro Principe e della Past President Distretto Sud- Ovest, Franca Dora Mannarino.

I lavori sono stati aperti dalla Presidente uscente la quale dopo avere ringraziato tutti i presenti, ha ricordato le attività più importanti svolte dalla Fidapa Rende nell’ultimo biennio, sottolineando il contributo ed il supporto concreto di tutte le socie che ha voluto ringraziare per l’impegno dimostrato in ogni occasione. L’onorevole Principe, confermando la vicinanza sua e dell’intera Amministrazione Comunale alla Fidapa, ha sottolineato come oggi sia fondamentale lavorare per far crescere il livello culturale della società, creando momenti di collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e quello delle Istituzioni, così da operare insieme su progetti concreti, capaci di coinvolgere i cittadini favorendo momenti di aggregazione, riflessione e confronto.

La Past-President Mannarino si è congratulata con l’intera sezione di Rende, da sempre punto di riferimento per il distretto grazie ad una presenza costante e fattiva sull’intero territorio. Nel suo discorso, la Presidente Nanci ha tracciato le linee guida che vorrà seguire nel prossimo biennio, in continuità con i valori fondanti della FIDAPA.

Un tema centrale sarà quello di combattere, attraverso progetti e dibattiti pubblici, la violenza sulle donne che, ancora oggi, rappresenta una vera e propria piaga della nostra società. Si lavorerà anche per eliminare le discriminazioni di genere in ambito lavorativo e familiare, così da fare emergere il ruolo della donna quale elemento centrale della società. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, per favorirne l’inserimento nel mondo delle professioni. Il Consiglio Direttivo della Fidapa Rende per il biennio 2025/2027 risulta così composto: Presidente Sandra Nanci, Vice-Presidente Francesca Mastrovito, Segretaria Giuseppina Gentile, Tesoriera Giovanna Amendola, Past-President Anna Maria Miglietta. Consigliere: Martina Lombardo, Luigina Madeo, Amelia Londino, Elena Pecora, Teresa Faccini, Maria Pia Galasso. Revisori dei conti: Rossella Cucunato, Patrizia Falbo e Lina Pecora.