Dal 6 al 9 novembre 2025, la Camera di Commercio di Cosenza, attraverso l’Azienda Speciale Promocosenza, guiderà le eccellenze locali alla Fiera Biolife di Bolzano, evento internazionale dedicato al biologico, alla sostenibilità e al consumo consapevole.

Biolife è riconosciuta come la “fiera dello stile di vita consapevole”, con oltre 3mila prodotti biologici, show cooking, degustazioni guidate e 8 food truck bio. Un luogo di incontro tra produttori e consumatori che condividono i valori della trasparenza, della responsabilità ambientale e della qualità certificata.

Opportunità per le imprese di Cosenza

Partecipare a Biolife 2025 significa per le imprese calabresi: esporre in un contesto internazionale altamente qualificato; promuovere produzioni biologiche certificate e sostenibili; sfruttare occasioni di networking con operatori e buyer;

Avere visibilità diretta con un pubblico affezionato ai valori del biologico. «Non si tratta solo di prodotti, ma di un vero e proprio stile di vita», recita lo slogan ufficiale della manifestazione, che esprime appieno la filosofia di Biolife: portare sul mercato esperienze autentiche legate al rispetto della natura e del territorio.

La partecipazione alla fiera rappresenta un ulteriore tassello della strategia di sostegno alle PMI calabresi, impegnate a innovare e a conquistare nuovi mercati. «Il nostro obiettivo – sottolineano da Promocosenza – è dare continuità a un percorso che consenta alle aziende locali di rafforzare la loro competitività anche a livello internazionale». Le modalità di adesione sono disponibili sull’avviso pubblico pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Cosenza: link ufficiale.

La Fiera Biolife 2025 non è solo un’esposizione commerciale, ma un momento chiave per raccontare al mondo il valore delle produzioni calabresi e la capacità del territorio di competere nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.