Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la Fiera di San Giuseppe 2026 si è confermata un appuntamento dai grandi numeri. A sottolinearlo è stato Rosario Branda, assessore alle Attività Produttive del Comune di Cosenza, che ha illustrato il rendiconto ufficiale dell’evento evidenziando risultati incoraggianti sotto diversi punti di vista.

Fiera di San Giuseppe il bilancio di Rosario Branda

Secondo quanto dichiarato, la manifestazione ha registrato una partecipazione significativa, nonostante le difficoltà legate al maltempo. Il ciclone, che già dal primo giorno aveva fatto temere una drastica riduzione delle presenze, non è riuscito a compromettere né l’affluenza né l’organizzazione generale della fiera. «È stata una prova di resilienza per tutti – ha affermato Branda – dagli organizzatori agli espositori, fino ai visitatori».

Il rendiconto evidenzia come, pur in presenza di alcune inevitabili criticità logistiche, l’evento abbia mantenuto un’ottima tenuta economica. Diversi stand hanno registrato risultati positivi e l’indotto generato si è rivelato comunque rilevante: un segnale importante, soprattutto in un contesto reso complesso da condizioni climatiche eccezionali.

Particolare apprezzamento è stato espresso per il lavoro svolto dai volontari e dalle forze dell’ordine, che hanno garantito sicurezza e supporto continuo per tutta la durata della manifestazione. «È stata una catena di solidarietà che ha coinvolto tutti, sia la città sia la provincia», ha aggiunto Branda.

Guardando al futuro, Rosario Branda ha sottolineato la volontà di migliorare ulteriormente la pianificazione. «Stiamo già lavorando alla prossima edizione: vogliamo fare un passo in avanti nel 2027 e, programmando con 11 mesi di anticipo, dare alla città la possibilità di vivere la fiera come un vero evento attrattore». In conclusione, la Fiera di San Giuseppe 2026 si chiude con un bilancio positivo, dimostrando come determinazione e collaborazione possano fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.