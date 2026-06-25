Dopo mesi di stop successivi al ciclone Harry, il sistema è stato riattivato con nuove tecnologie. Oggi sarà già messo alla prova da possibili temporali e grandinate

La notizia che tutti i meteorologi aspettavano è finalmente arrivata: il radar meteorologico di Pettinascura è ritornato online.

Dopo diversi mesi in cui la Calabria è stata scoperta dal segnale radar e dopo tanti appelli fatti in rete, nella giornata di ieri è divenuto nuovamente operativo. Dopo il ciclone Harry infatti la nostra regione è stata priva di qualsiasi segnale meteorologico in tempo reale, tra cui il posizionamento esatto e la traiettoria delle precipitazioni che hanno interessato il territorio. Tale sistema sarebbe servito soprattutto ad allertare gli organi competenti dell’arrivo dei nubifragi o dei violenti temporali cosicché da porre le dovute precauzioni.

Oggi però parliamo di altro. Il dipartimento di protezione civile ha dovuto porre diversi aggiornamenti al radar e soprattutto degli ammodernamenti così da avere un monitoraggio più preciso e più sicuro.

Già da oggi lo potremo sperimentare al meglio in quanto l’instabilità pomeridiana che sta colpendo alcune aree della regione causerà nuovi temporali localmente intensi accompagnati da possibili grandinate.