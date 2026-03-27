Formedil Cosenza e il 1° Reggimento Bersaglieri uniscono competenze, valori e obiettivi in un’iniziativa dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione e alla formazione. È in questa cornice che nasce il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Militare (RLMS) offerto da Formedil Cosenza al Reggimento, in un percorso che assume un significato non solo tecnico, ma anche umano, sociale e istituzionale.

L’attività si inserisce nella più ampia campagna di Sicurezza, Prevenzione e Formazione che Formedil Cosenza sta portando avanti in tutta la provincia, con l’obiettivo di consolidare una cultura della sicurezza sempre più diffusa, condivisa e consapevole. Il progetto punta infatti a rafforzare la sensibilità sui temi della tutela delle persone, estendendo l’impegno formativo anche oltre i tradizionali ambiti di intervento.

Il corso RLMS viene indicato come un investimento concreto sul benessere del personale e sulla protezione di chi opera quotidianamente in contesti organizzati e complessi. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Militare, infatti, svolgono funzioni analoghe a quelle previste per i rappresentanti civili dall’articolo 50 del decreto legislativo 81/08, con compiti che comprendono la visita ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e la partecipazione ai percorsi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato il clima di accoglienza e collaborazione che ha accompagnato l’incontro. Il 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza ha infatti riservato a Formedil Cosenza e alla sua presidente, Alessandra Paola, un’accoglienza descritta come calorosa e professionale, contribuendo a rafforzare il senso di una partnership costruita sulla stima reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni.

Proprio questo elemento ha dato all’appuntamento un valore ulteriore, trasformandolo in qualcosa di più di una semplice attività didattica. L’incontro si è configurato come un esempio concreto di collaborazione tra il mondo della formazione e le istituzioni militari, unite dalla volontà di porre la sicurezza delle persone al centro di ogni attività.