L’architettura calabrese trova spazio in uno dei luoghi simbolo delle istituzioni italiane. Francesca Silvestri, architetto, ingegnere edile e architetto paesaggista originaria di Oriolo e oggi attiva a Rende con lo studio FSARCHITECT Atelier, è stata premiata il 20 maggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, nell’ambito del Premio Templum 2026 – Architetti Italiani.

Un riconoscimento nazionale che valorizza le eccellenze italiane nel campo dell’architettura contemporanea e della progettazione, assegnato a una giovane professionista calabrese che negli ultimi anni ha costruito un percorso fondato su ricerca, qualità estetica e attenzione al rapporto tra spazio, paesaggio e comunità.

Francesca Silvestri premiata al Campidoglio con il Premio Templum 2026

La cerimonia si è svolta in un contesto di alto profilo istituzionale, alla presenza di rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di autorevoli esponenti di diversi Ministeri italiani, tra cui il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell’Ambiente.

Per Francesca Silvestri, 32 anni, il premio rappresenta un traguardo significativo in un percorso professionale già caratterizzato da una forte identità progettuale. Il riconoscimento ricevuto al Campidoglio conferma la crescita di una figura emergente nel panorama italiano dell’architettura, capace di portare la Calabria dentro un circuito nazionale dedicato alle migliori esperienze della progettazione contemporanea.

Architettura educativa, paesaggio e benessere collettivo

A distinguere il lavoro dell’architetto Silvestri è soprattutto la ricerca contemporanea applicata all’architettura educativa. Nei suoi progetti il disegno degli spazi non si limita alla funzione, ma diventa strumento per costruire relazioni, qualità urbana e benessere collettivo.

Tra gli interventi più rappresentativi figura la scuola innovativa di Cassano allo Ionio, concepita come un vero civic center immerso nel paesaggio. Il progetto si caratterizza per un linguaggio architettonico identitario, per la presenza di spazi fluidi dedicati all’apprendimento e per una visione capace di trasformare l’edificio scolastico in luogo aperto alla comunità.

Una concezione che colloca l’opera tra i casi più contemporanei e riconoscibili dell’edilizia scolastica italiana, dove architettura, paesaggio e funzione pubblica dialogano in modo organico.

Dall’Università della Calabria allo studio FSARCHITECT Atelier

Laureata all’Università della Calabria in Ingegneria Edile-Architettura, Francesca Silvestri ha costruito nel tempo un profilo multidisciplinare. Il suo lavoro integra architettura, paesaggio, interior design e ricerca estetica contemporanea, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei luoghi.

Lo studio FSARCHITECT Atelier, con sede a Rende, rappresenta oggi il punto di sintesi di questo percorso. Una realtà professionale che interpreta la progettazione come equilibrio tra identità territoriale, innovazione formale e qualità degli spazi abitati.