Il 18 settembre la presentazione di “Non più soli e… Memorie in Cammino”, promosso dall’Ambito Paola-Cetraro e rivolto alle persone con più di 65 anni

Un progetto rivolto agli over 65 per favorire l’invecchiamento attivo, recuperare occasioni di socialità e contrastare le forme di solitudine involontaria. Venerdì 18 settembre, alle ore 11, la Delegazione municipale di Fuscaldo Marina ospiterà la presentazione di “Non più soli e… Memorie in Cammino”.

L’iniziativa è stata ideata dall’Ambito territoriale sociale 2 Paola-Cetraro, che comprende nove Comuni, ed è realizzata dalla Cooperativa sociale Il Raggio Verde.

Durante l’incontro saranno illustrate le attività previste e verranno fornite informazioni sulle modalità di partecipazione. Alcuni professionisti coinvolti offriranno anche una dimostrazione pratica delle proposte inserite nel programma.

Gli interventi in programma

La presentazione sarà moderata dal giornalista Giovanni Folino. Interverranno il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, la presidente del Consiglio comunale con delega alle Politiche sociali Maria Trotta, l’assistente sociale dell’Ats 2 e referente del progetto Marianna Andreoli e Silvia Corvese, team leader della Cooperativa sociale Il Raggio Verde.

Parteciperanno inoltre i professionisti incaricati di seguire le diverse fasi del progetto. L’équipe comprenderà figure con competenze differenti, tra cui psicologi, assistenti sociali e psicogeriatri.

L’impostazione multidisciplinare mira a offrire agli anziani attività sociali e culturali, affiancate da occasioni di ascolto e sostegno.

Gli anziani al centro del racconto

Uno degli obiettivi dichiarati è restituire centralità alle persone anziane, dando loro la possibilità di raccontarsi, essere ascoltate e condividere le esperienze maturate nel corso della vita.

Le memorie personali saranno considerate un patrimonio da trasmettere alle generazioni più giovani. Per questo il programma prevede momenti di confronto intergenerazionale, nei quali storie, conoscenze e tradizioni potranno diventare strumenti di relazione.

L’iniziativa intende superare una visione degli anziani come semplici destinatari di assistenza, valorizzandone invece il ruolo attivo all’interno delle comunità.

Viaggi culturali e socialità

Tra le attività annunciate figurano anche i viaggi culturali. Questi appuntamenti saranno organizzati come occasioni per trascorrere del tempo insieme e, nello stesso momento, conoscere o riscoprire il territorio.

La condivisione di esperienze fuori dal contesto domestico punta a favorire nuove relazioni e a ridurre le condizioni di isolamento. Le singole iniziative saranno seguite dal personale della cooperativa e dalle figure professionali coinvolte.

Il progetto è stato sostenuto dai nove Comuni appartenenti all’Ambito territoriale sociale Paola-Cetraro e sarà sviluppato nelle diverse realtà interessate.

Il servizio dei telecompagni

Un ruolo centrale sarà riservato all’ascolto. Nell’ambito del progetto è stato infatti attivato un servizio di telecompagni, gestito da professionisti ai quali gli utenti potranno rivolgersi per cercare sostegno, confidarsi o semplicemente parlare della propria giornata.

Il numero telefonico è già operativo, ma sarà comunicato pubblicamente nel corso della presentazione del 18 settembre a Fuscaldo.

Il servizio è pensato per offrire un punto di contatto alle persone che vivono situazioni di solitudine, affiancando alle attività in presenza uno strumento accessibile anche da casa.

Il contrasto alle solitudini involontarie

“Non più soli e… Memorie in Cammino” interviene su un fenomeno che può interessare soprattutto chi dispone di una rete familiare o sociale ridotta. Il progetto punta a ricostruire occasioni di relazione attraverso ascolto, attività condivise e partecipazione alla vita della comunità.

Tutti i dettagli operativi saranno illustrati durante l’incontro nella Delegazione municipale di Fuscaldo Marina.