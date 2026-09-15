Il titolare di un’officina meccanica di Montegiordano è stato denunciato dai Carabinieri forestali per le ipotesi di reato di deposito incontrollato di rifiuti e occupazione abusiva di suolo comunale.

Il controllo è stato eseguito dal Nucleo Carabinieri forestale di Oriolo alla presenza di un tecnico del Comune. L’attività era finalizzata a verificare la regolarità della gestione dei rifiuti prodotti dall’officina e l’effettiva proprietà dell’area utilizzata.

Gli accertamenti si trovano nella fase preliminare. La responsabilità dell’indagato dovrà essere eventualmente accertata nel corso del procedimento e con una sentenza definitiva.

Le misurazioni sull’area comunale

Nel corso dell’ispezione, i militari avrebbero riscontrato la presenza di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, depositati in un’area adiacente all’attività.

Le misurazioni condotte sul posto insieme al tecnico avrebbero permesso di accertare che il terreno interessato era di proprietà del Comune di Montegiordano.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri forestali, il titolare avrebbe quindi occupato senza autorizzazione una parte del suolo comunale, utilizzandola come deposito di materiali provenienti dall’attività dell’officina.

La cisterna con gli oli esausti

Tra i materiali individuati figura una cisterna in acciaio a tenuta stagna, trovata parzialmente aperta e, secondo quanto riferito, priva dei necessari sistemi di sicurezza.

Il contenitore custodiva oli esausti. Parte del liquido sarebbe stata rinvenuta anche sul terreno nelle immediate vicinanze della cisterna.

Gli oli utilizzati durante le lavorazioni meccaniche rientrano tra i rifiuti che richiedono specifiche modalità di raccolta, conservazione e successivo smaltimento, allo scopo di evitare dispersioni nel suolo e contaminazioni ambientali.

Pneumatici e materiali ferrosi

Nella stessa area era presente anche un prefabbricato. Al suo interno i militari avrebbero trovato ulteriori rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, insieme a materiali ferrosi e ad alcuni pneumatici fuori uso.

Altri rifiuti metallici erano contenuti in gabbie collocate vicino al prefabbricato. È stato inoltre individuato un cumulo di pneumatici esausti.

Tutti i materiali, secondo la contestazione, erano depositati direttamente sul suolo naturale, in uno spazio privo di pavimentazione impermeabilizzata e di un sistema per la raccolta e la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento.

La denuncia del titolare

Al termine degli accertamenti, il proprietario dell’officina è stato deferito all’autorità giudiziaria. Le ipotesi formulate riguardano l’occupazione del terreno comunale e la gestione non conforme dei rifiuti.

Il Comune informato per la bonifica

I Carabinieri forestali hanno informato il sindaco di Montegiordano affinché valuti l’emissione di un’ordinanza e l’avvio delle procedure necessarie alla bonifica.

Gli interventi dovranno riguardare la rimozione e il corretto smaltimento dei rifiuti. Dovranno inoltre essere valutate le condizioni del terreno, soprattutto nell’area in cui sarebbe avvenuto lo sversamento degli oli esausti.