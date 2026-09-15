La formazione di Bria inaugura il campionato con tre punti pesanti firmati da Celestino e Tripodi contro il Bisignano. Il tecnico sottolinea la prova dei suoi e analizza anche l’episodio del gol subito
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Debutto da incorniciare per la Soccer Montalto nel campionato di Promozione A. La formazione neopromossa bagna l'esordio stagionale con un successo prezioso e di carattere, superando 2-1 il Bisignano davanti al proprio pubblico e incamerando subito i primi tre punti del torneo grazie alle firme di Celestino e Tripodi.
L’analisi del tecnico
Nel post-gara, il tecnico Bria ha espresso grande soddisfazione per l'approccio dei suoi ragazzi, pur mantenendo un'analisi lucida sulla gestione dei novanta minuti: «Il Bisignano è una squadra difficile da battere, con giocatori esperti, e darà filo da torcere a tutti. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, trovando il doppio vantaggio e sfiorando più volte anche la terza rete. Nella ripresa c'è stato però un piccolo calo ma non abbiamo rischiato molto».
Unico neo della giornata, la dinamica dell'episodio che ha portato alla rete degli ospiti, occasione in cui l'allenatore ha richiamato l'attenzione sull'applicazione dei recenti regolamenti: «L'unica cosa di cui mi dispiace è il come è maturato il gol subito poiché, su un possibile fallo a nostro favore, l'arbitro ci ha fatto rimanere con un uomo in meno per l'intera azione, come impongono le nuove norme. Nel complesso, però, la squadra sta rispondendo bene e si sta collaudando».