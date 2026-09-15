La formazione di Bria inaugura il campionato con tre punti pesanti firmati da Celestino e Tripodi contro il Bisignano. Il tecnico sottolinea la prova dei suoi e analizza anche l’episodio del gol subito

Debutto da incorniciare per la Soccer Montalto nel campionato di Promozione A. La formazione neopromossa bagna l'esordio stagionale con un successo prezioso e di carattere, superando 2-1 il Bisignano davanti al proprio pubblico e incamerando subito i primi tre punti del torneo grazie alle firme di Celestino e Tripodi.

L ’ analisi del tecnico

Nel post-gara, il tecnico Bria ha espresso grande soddisfazione per l'approccio dei suoi ragazzi, pur mantenendo un'analisi lucida sulla gestione dei novanta minuti: «Il Bisignano è una squadra difficile da battere, con giocatori esperti, e darà filo da torcere a tutti. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, trovando il doppio vantaggio e sfiorando più volte anche la terza rete. Nella ripresa c'è stato però un piccolo calo ma non abbiamo rischiato molto».