Il generale Francesco Ferrara è tornato a Cosenza per una visita istituzionale a Palazzo dei Bruzi, dove questa mattina è stato accolto dal sindaco Franz Caruso. Insieme al comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, oggi in servizio presso la caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta, era presente anche il comandante del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, il colonnello Massimo Salvemini.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e di reciproca stima, nel segno di un rapporto costruito negli anni della permanenza del generale Ferrara in città e oggi rinnovato sul piano umano e istituzionale. Nel corso del colloquio, Ferrara ha ricordato con partecipazione il periodo trascorso a Cosenza, soffermandosi anche sui cambiamenti che, a suo giudizio, hanno interessato il capoluogo bruzio.

«Vedo una città molto migliorata – ha dichiarato – comprendo il grande lavoro e la fatica che questo comporta, ma i frutti iniziano a vedersi».

Tra i momenti più significativi della visita, anche il dono del crest della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, consegnato personalmente dal generale Ferrara al sindaco Franz Caruso. Sul riconoscimento, una dedica che richiama il legame costruito tra la città, l’amministrazione comunale e l’Esercito italiano: «Al Signor Sindaco di Cosenza. Grazie per quello che la città e la sua amministrazione fanno per l’Esercito Italiano. La vostra accoglienza è unica».

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore del rapporto maturato con Ferrara e il ruolo svolto dal generale durante la sua esperienza a Cosenza, evidenziando il contributo offerto al rafforzamento del legame tra le istituzioni militari e la comunità cittadina.

«È sempre un grande piacere ricevere la visita del Generale Ferrara – ha detto il sindaco Franz Caruso - con il quale si è instaurato negli anni un rapporto umano e istituzionale solido e sincero. La sua presenza a Cosenza ha rappresentato un valore aggiunto non solo per il prestigio dell’Esercito Italiano, ma anche per la crescita del legame tra le istituzioni militari e la nostra comunità».

Il primo cittadino ha poi richiamato anche la Civica Benemerenza conferita al generale prima del suo trasferimento, definendola un atto dovuto da parte della città per testimoniare la riconoscenza della comunità cosentina.

«Cosenza riconosce e apprezza profondamente il lavoro svolto dal Generale Ferrara, fatto di dedizione, professionalità e spirito di servizio. La Civica Benemerenza che gli abbiamo conferito prima che andasse via dalla nostra città è stato un gesto doveroso per testimoniare la gratitudine della comunità cosentina. Oggi rinnoviamo questo sentimento di stima e amicizia, augurandogli i migliori successi per il suo incarico alla guida dello Stato Maggiore della Brigata Garibaldi».

Nel corso della visita, Franz Caruso ha rivolto infine un saluto e un ringraziamento anche al colonnello Massimo Salvemini, comandante del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, sottolineandone l’impegno sul territorio e la continuità con i valori che caratterizzano l’Esercito italiano.

«Per l’impegno e la dedizione - ha affermato - con cui guida il 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, proseguendo nel solco dei valori di eccellenza, disciplina e vicinanza al territorio che contraddistinguono l’Esercito Italiano».