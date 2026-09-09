Fascicolo istruito dalla Procura di Paola. Accertamenti sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità

La Procura di Paola procede per omicidio stradale dopo la morte di Francesco Cipolla, l’uomo originario di Cetraro rimasto gravemente ferito nel recente incidente avvenuto a Guardia Piemontese.

Il fascicolo sarà ora istruito sulla base della nuova ipotesi di reato. Gli accertamenti dovranno approfondire i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali responsabilità penali.

La morte di Francesco Cipolla

Francesco Cipolla, classe 1971, è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate.

Nel frontale era rimasta ferita anche la moglie, tuttora ricoverata in condizioni gravissime. La notizia della morte dell’uomo ha colpito la comunità di Cetraro, suo paese d’origine.

Il frontale a Guardia Piemontese

L’incidente si era verificato nei giorni scorsi nel territorio di Guardia Piemontese, lungo il Tirreno cosentino. Due automobili si erano scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’immediatezza dei soccorsi, una delle persone coinvolte aveva riportato un politrauma ed era stata classificata in codice rosso. La gravità delle condizioni aveva reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Il velivolo era atterrato nello stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, individuato come punto di incontro per consentire il trasferimento urgente del ferito.