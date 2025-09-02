Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche - nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere estive, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia.

E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali e a trekking e passeggiate all’imbrunire. Dai Trekking al tramonto alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dell’altipiano silano ai Concerti di musiche tradizionali della Calabria che vedranno il musicista Francesco Denaro eseguire brani della tradizione popolare con strumenti tipici del territorio, passando per le serate a tema astronomia e per le speciali Sessioni di immersione forestale, passeggiate rilassanti e gradualmente immersive all’interno del bosco accompagnati dalla guida Tommaso Talerico, sono numerosi gli appuntamenti proposti fino al 7 settembre ai Giganti della Sila e Casino Mollo a Spezzano della Sila (CS).

Il Casino Mollo - seicentesco casino di caccia donato al FAI da Giovanna, Beatrice e Maria Silvia Mollo nel 2016 e oggi al centro di un importante progetto di restauro e valorizzazione, in cui sono stati inaugurati il 15 luglio nuovi spazi e servizi di accoglienza per il pubblico - sorge a fianco della Riserva Naturale I Giganti della Sila, area naturale protetta situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila, affidata alla Fondazione in comodato d’uso dall’Ente Parco nel 2016 per 20 anni.

Questo l’ultimo evento in programma per quest’anno: Le musiche tradizionali della Calabria tra i Giganti della Sila domenica 7 settembre, dalle ore 17 alle 19 Il patrimonio di cultura popolare calabrese vanta un repertorio canoro e musicale tra i più ricchi dell’Italia, caratterizzato dall’utilizzo di strumenti musicali tradizionali antichi e unici. Domenica 7 settembre a esibirsi alla Riserva de I Giganti della Sila sarà Francesco Denaro, musicista e profondo conoscitore di musica di tradizione orale calabrese e del Sud Italia in generale, che per l’occasione suonerà la chitarra battente e la lira calabrese e cretese, strumenti che sono parte del patrimonio culturale immateriale della Calabria.

Gli spettatori che prenderanno parte al concerto scopriranno come molte melodie che compongono il repertorio regionale hanno radici comuni con musiche e canti popolari di altre parti del mondo, ma al contempo hanno uno stretto legame con la terra e le comunità cha la abitano. L'esecuzione dei brani verrà accompagnata dal racconto di storie e curiosità legate a questi strumenti musicali tradizionali. Costo del biglietto di ingresso per gli eventi: Intero 20 €; Ridotto ragazzi 6-18 anni 15 €; iscritti FAI 10 €; Residenti e Studenti 19-25 anni: 15 €; Famiglia (2 adulti + ragazzi 6-18 anni) 65 €. Con il Patrocinio del Comune di Spezzano della Sila Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti.

Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI.