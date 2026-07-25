Alle 16.30, sulla spiaggia di viale Cristoforo Colombo, l'iniziativa promossa nei Comuni Bandiera Blu. In programma prove di salvataggio, tecniche di rianimazione e attività dedicate a bambini e famiglie

Il Comune di Corigliano-Rossano aderisce alla Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, promuovendo l'iniziativa "Bandiera Blu: al mare in sicurezza", organizzata dalla Fondazione FEE Italia in tutti i Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu 2026.

L'appuntamento è in programma oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16.30 presso la Postazione Quadrato, sul lungomare di viale Cristoforo Colombo, a Schiavonea.

L'iniziativa si inserisce nella ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2021 per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza della prevenzione degli incidenti in mare e della diffusione di comportamenti corretti negli ambienti acquatici.

Il programma prevede un momento introduttivo dedicato alle principali regole di sicurezza in mare e ai temi dell'educazione ambientale, con particolare attenzione ai più piccoli. Seguiranno dimostrazioni pratiche delle tecniche di salvataggio, simulazioni di soccorso in acqua con l'impiego del pattino di salvataggio e prove di rianimazione cardiopolmonare eseguite dagli assistenti bagnanti.

«La sicurezza in mare non può essere affidata alla fortuna, ma si costruisce attraverso servizi efficienti, presìdi, competenze, informazione e comportamenti responsabili», afferma il sindaco Flavio Stasi. «La Bandiera Blu non è soltanto un riconoscimento da esibire, ma una responsabilità che ci impegna ogni giorno a migliorare la qualità, l'accessibilità e la sicurezza del nostro litorale. Parlare ai bambini e alle famiglie, spiegare come prevenire un pericolo e mostrare come intervenire correttamente significa investire nella consapevolezza dell'intera comunità».

L'amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare all'iniziativa, con l'obiettivo di promuovere una maggiore cultura della prevenzione e contribuire a rendere più sicura la fruizione delle spiagge durante la stagione estiva.