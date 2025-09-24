Al termine della manifestazione di lunedì ci siamo lasciati con una promessa: se la Global Sumud Flotilla sarà attaccata, dobbiamo essere pronti a mobilitarci nuovamente.

Questa notte Israele ha mandato un messaggio chiaro, con durissimi attacchi che stanno mettendo in pericolo la missione umanitaria e l’incolumità di chi si trova a bordo. Le azioni contro le barche in mare verso Gaza continueranno senza sosta, il governo Netanyahu è stato chiaro.

E allora dobbiamo rispondere con chiarezza e generosità anche noi tutte e tutti, equipaggio di terra della Flotilla. Ritorniamo in piazza in tutta Italia e a Cosenza ritroviamoci in piazza Kennedy alle ore 19.00.

La presenza di ognuno di noi conta e rappresenta l’arma che abbiamo a disposizione in questo momento. Mandiamo un ulteriore messaggio al governo Meloni che, senza vergogna, continua a restare in silenzio, confermando anche in queste ore all’ONU la totale subalternità a Israele, la complicità con il genocidio, il disinteresse per la vita umana e per le sorti della missione umanitaria cui partecipano decine di nostri connazionali.