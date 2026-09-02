Il 5 settembre incontri su vitigni regionali, storia e territori. In programma anche il Grimaldello d’Oro e la Benemerenza civica

Masterclass dedicate ai vitigni calabresi, incontri sulla storia e sul territorio, presentazioni e riconoscimenti compongono il programma di Grimaldi Enoica Co-Wine Festival, in calendario il 5 settembre nel borgo del Savuto.

L’edizione 2026 prevede anche la partecipazione del Merano Wine Festival con un banco d’assaggio e delle Donne del Vino Calabria, coinvolte in uno degli approfondimenti in programma.

Le cinque masterclass sui vini calabresi

Alle 19, nella Loggia del Comune, Luca Gardini condurrà la prima masterclass, dedicata al Gaglioppo. L’incontro affronterà le caratteristiche del vitigno attraverso il rapporto con i territori e le produzioni regionali.

Alle 19.30, in Largo Pasquale Paolo Albo, Paola Restelli e le Donne del Vino Calabria guideranno una degustazione dedicata ai bianchi autoctoni, alla loro identità e alla capacità di evolvere nel tempo.

Il programma proseguirà alle 20 nella Loggia del Comune con Angelo Peretti e la masterclass “Tradizioni e radici: la traccia rosa della Calabria contemporanea”, incentrata sui rosati regionali.

Alle 20.45, in Largo Pasquale Paolo Albo, Chiara Giannotti condurrà l’incontro dedicato alla Calabria “inaspettata”. L’approfondimento riguarderà il rapporto tra freschezza, altitudine, Mediterraneo e caratteristiche dei diversi territori vitivinicoli.

Il ciclo si concluderà alle 21.15 con Luca Grippo e la masterclass “Identità autoctona: viaggio nel Magliocco Dolce”, dedicata al vitigno legato al territorio del Savuto.

I talk tra storia, archeologia e territorio

Alle 19 si terrà il primo talk sulle radici identitarie della Calabria, sui vini passiti e sui vitigni storici. L’incontro sarà introdotto e moderato da Massimo Tigani Sava, con una relazione dell’agronomo Rosario Previtera.

Alle 20.30 è previsto il confronto dedicato a Chora e alle Città del Vino. Il dibattito collegherà archeologia, territorio e amministrazione, con riferimenti alla Magna Grecia e all’attività contemporanea delle Città del Vino.

Interverranno Maurizio Rodighiero, Paolo Ippolito, Stefania Mancuso, Paolo Stilla, Franz Caruso e Gianluca Gallo.

Alle 21.30 sarà presentato il libro “Il profumo del bicchiere mezzo pieno” di Angelo Peretti. Dialogheranno con l’autore Cristina Raffaele e Claudia Maremonti.

Il Grimaldello d’Oro e la Benemerenza civica

La serata si concluderà con la consegna del Grimaldello d’Oro 2026 a Gabriele Niccoli, Marco Renzi e Sergio Mazzuca.

A Gerardo Sacco sarà invece conferita la Benemerenza civica. Il riconoscimento è legato al suo percorso nel campo della creatività e dell’artigianato calabrese.