Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza. Nella sede delle Fiamme Gialle si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il generale di brigata Giuseppe Dell’Anna e il colonnello Natale Giordano.

Alla cerimonia hanno preso parte il comandante regionale Calabria, generale di brigata Paolo Borrelli, e i militari in servizio nei reparti cosentini.

Il saluto di Dell’Anna dopo oltre quarant’anni di servizio

Giuseppe Dell’Anna lascia il servizio attivo nel Corpo dopo oltre quarant’anni di carriera. Nel suo intervento ha ringraziato la superiore gerarchia per il sostegno ricevuto durante l’incarico e ha rivolto un saluto ai militari, sottolineando il lavoro svolto e i risultati raggiunti negli ultimi anni. Nel corso della sua permanenza a Cosenza ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, tra cui la Civica Benemerenza del Comune di Cosenza.

Chi è Natale Giordano

Il nuovo comandante provinciale è il colonnello Natale Giordano. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, conseguendo anche un master di secondo livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di carattere addestrativo e operativo e ha svolto compiti di Stato Maggiore presso il Comando Generale.

Proviene dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e in passato ha prestato servizio anche presso i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Palermo.

«Massimo impegno per la legalità economico-finanziaria»

Nel suo primo intervento da comandante provinciale, Giordano ha assicurato il massimo impegno nella tutela della legalità economico-finanziaria, a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni del territorio.

A chiudere la cerimonia è stato il comandante regionale Calabria Paolo Borrelli, che ha ringraziato Dell’Anna per il servizio prestato durante la carriera e ha rivolto a Giordano gli auguri di buon lavoro, sottolineando la rilevanza dell’incarico assunto.