Imprese, professionisti e custodi delle tradizioni produttive calabresi si incontreranno per una serata dedicata alle eccellenze del territorio. Giovedì 6 agosto 2026, dalle ore 19.30, il Giardino del Museo della Liquirizia della Fabbrica Amarelli, nell’area urbana di Rossano, ospiterà la terza edizione del premio “Il Gusto dell’Eccellenza”.

L’evento, accessibile su invito, nasce per riconoscere il lavoro delle realtà imprenditoriali che si sono distinte nel settore enogastronomico, contribuendo alla valorizzazione delle materie prime e dei prodotti calabresi.

Le storie delle imprese legate al territorio

La manifestazione pone al centro aziende spesso nate da tradizioni familiari, capaci di innovare senza interrompere il legame con i luoghi d’origine.

L’obiettivo è raccontare esperienze imprenditoriali diventate simbolo di qualità e creare nuove occasioni di confronto tra produttori, professionisti della ristorazione e operatori del comparto.

Il premio è promosso dall’associazione “Il Gusto dell’Eccellenza”, che punta a favorire collaborazioni e opportunità di crescita tra le diverse componenti del sistema economico ed enogastronomico regionale.

Francesco Mazzei e Fabiana Pulieri tra gli ospiti

Alla terza edizione parteciperanno personalità provenienti dal mondo della gastronomia, della cultura e della comunicazione.

Tra gli ospiti figurano Fabiana Pulieri, giornalista e formatrice specializzata in oleoturismo, e Francesco Mazzei, chef calabrese dalla carriera internazionale.

La serata sarà accompagnata da momenti musicali e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, addetti ai lavori e protagonisti delle realtà produttive del territorio.

Le categorie e la giuria del premio

I riconoscimenti saranno assegnati a professionisti e imprese che operano nei diversi settori dell’enogastronomia. Le categorie interessano l’alta cucina, l’arte pasticcera, l’imprenditoria e le bevande del territorio, la mixology, il mondo della pizza e dei lievitati, la tradizione e la filiera agroalimentare.

La giuria è composta da Giuseppe Gatto; Angelo Musolino, presidente nazionale della Confederazione Pasticceri Italiani; Antonio De Caprio dell’azienda Birra Cala; il maestro pizzaiolo Daniele Campana e Fabiano Pansini.

La valutazione sarà affidata quindi a figure con esperienze differenti, chiamate a riconoscere qualità, capacità imprenditoriale e rapporto con l’identità produttiva calabrese.

Il Premio alla Carriera a Enzo Barbieri

Uno dei momenti centrali della cerimonia sarà il conferimento del Premio alla Carriera a Enzo Barbieri, indicato dagli organizzatori come maestro della ristorazione e dell’ospitalità calabrese.

A consegnare il riconoscimento sarà lo chef Francesco Mazzei. Fortunato Amarelli premierà invece la storica azienda Madeo di San Demetrio Corone.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria.