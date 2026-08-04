Accolta la richiesta degli avvocati Antonio Biondi e Giuseppe Liserre. Presentati gli atti sull’occupazione temporanea e la comunicazione SUAP
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Si sblocca la vicenda delle giostre installate sul lungomare Mancini di Diamante. Nel pomeriggio di ieri la Procura della Repubblica di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, ha disposto il dissequestro delle attrazioni, accogliendo l'istanza presentata dagli avvocati Antonio Biondi e Giuseppe Liserre, legali di fiducia di Mirko Foggetti.
Via libera alle attività
La richiesta era corredata dalla documentazione amministrativa che attesta la regolarità dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, oltre alla comunicazione SUAP protocollata il 30 luglio 2026.
Valutata la documentazione, il pubblico ministero ha ritenuto che non sussistessero più le ragioni che avevano portato al sequestro, ordinando quindi la restituzione delle giostre ai legittimi aventi diritto.