Due impianti sportivi e uno storico laboratorio di ceramica da affidare a soggetti capaci di garantirne la gestione e la valorizzazione. Il Comune di Rende ha pubblicato tre avvisi riguardanti lo Stadio comunale “Marco Lorenzon”, il campo sportivo di Santo Stefano-Arcavacata e la Bottega della Creta.

Le procedure si rivolgono a società e associazioni sportive, enti di promozione e organizzazioni del Terzo settore, con requisiti differenti in base alla struttura interessata.

Il Comune cerca un gestore per lo Stadio Lorenzon

Con la determinazione dirigenziale numero 1608 del 27 luglio 2026, il Settore Patrimonio intende acquisire proposte per l’utilizzo e la gestione dello Stadio comunale “Marco Lorenzon”.

Possono partecipare alla procedura le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali.

Le modalità di partecipazione, gli schemi per la compilazione della domanda e la documentazione richiesta sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Rende.

L’avviso punta a individuare un soggetto in grado di assicurare l’utilizzo e la gestione dell’impianto nel rispetto delle condizioni indicate dall’Amministrazione.

Il campo di Arcavacata affidato per dieci anni

Una seconda procedura riguarda il campo sportivo di Santo Stefano-Arcavacata, insieme alle attrezzature, agli impianti e alle aree adiacenti.

Il Comune intende affidarne la gestione per dieci anni a un’associazione sportiva dilettantistica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

La procedura viene attuata in conformità al Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi e all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo numero 38 del 2021.

La manifestazione d’interesse e la relativa documentazione possono essere consultate attraverso il sito ufficiale dell’ente.

Bottega della Creta, convenzione gratuita per due anni

Il terzo avviso interessa la Bottega della Creta, laboratorio comunale di ceramica situato nel centro storico di Rende, in via Vergilio 6.

Il Settore Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio cerca un’associazione senza scopo di lucro alla quale affidare la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio.

La convenzione avrà una durata di due anni e sarà stipulata a titolo gratuito. Possono candidarsi associazioni, comitati ed enti del Terzo settore in possesso dei requisiti contenuti nell’avviso pubblico.

Didattica, cultura e turismo nel progetto

Il soggetto selezionato dovrà presentare un piano programmatico coerente con gli obiettivi minimi fissati dall’Amministrazione comunale.

Le attività dovranno interessare la didattica e la formazione, la promozione culturale e l’organizzazione di eventi, oltre alla fruibilità dello spazio e alla sua valorizzazione turistica.

L’intenzione è riattivare il laboratorio e inserirlo nel percorso di rilancio del centro storico, facendo della ceramica uno strumento di partecipazione e promozione dell’identità locale.

Domande entro il 27 agosto

Le candidature per la gestione della Bottega della Creta dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27 agosto 2026.

Le domande vanno indirizzate al Settore IV–Lavori pubblici e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Rende.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro l’11 agosto agli indirizzi c.consoli@comune.rende.cs.it e g.crocco@comune.rende.cs.it. L’avviso completo è disponibile sul portale istituzionale dell’Amministrazione comunale.