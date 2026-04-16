Una riapertura attesa, quasi simbolica. Il Cinema Italia torna a vivere nel cuore di Cosenza dopo anni di chiusura, restituendo alla città uno dei suoi luoghi storici dedicati alla cultura e allo spettacolo.

L’inaugurazione, avvenuta questa mattina, segna il completamento di un lungo intervento di recupero e riqualificazione che ha coinvolto non solo la struttura, ma l’intera area urbana circostante. Il cineteatro si inserisce oggi in un sistema più ampio di spazi culturali che comprendono piazze, scuole e luoghi dedicati alla musica e alle arti.

«Dopo tanti anni era giusto che questo cineteatro tornasse ad essere fruibile», ha sottolineato il sindaco Franz Caruso, ricordando il valore affettivo del luogo per intere generazioni. «Vederlo chiuso e abbandonato mi colpiva. Oggi restituiamo alla città uno spazio di cultura e di svago che rappresenta un punto di riferimento importante» .

L’intervento, ha spiegato il primo cittadino, ha richiesto anche risorse comunali aggiuntive rispetto ai fondi inizialmente previsti, a causa delle condizioni strutturali emerse durante i lavori. Ma l’obiettivo era chiaro: rigenerare un’area strategica, “cerniera” tra centro storico e città nuova, riportandola al centro della vita urbana.

Non solo un cinema, ma un polo culturale aperto. Accanto alla riapertura del Cineteatro Italia, l’amministrazione ha infatti valorizzato anche gli spazi limitrofi, tra cui l’anfiteatro dedicato a Vincenzo Zicarelli, pensato come luogo libero e accessibile per giovani e iniziative culturali.

Sul fronte della gestione, soddisfazione è stata espressa da Pino Citrigno, presidente Anec Calabria e titolare della struttura, che ha sottolineato il valore personale e imprenditoriale di questa riapertura. «Dopo decenni il Cinemateatro Italia ritorna ai cosentini. È un traguardo raggiunto insieme all’amministrazione comunale, che si è data da fare per riconsegnare alla città questa struttura» .

Per Citrigno si tratta anche di un ritorno alle origini: «Negli anni ’70, dopo un altro periodo di chiusura, a riaprire il Cinema Italia fu mio padre. Tornare qui oggi è qualcosa di molto importante».

La programmazione partirà subito con un’offerta pensata per il pubblico più ampio, a partire da una commedia per famiglie, per poi proseguire con titoli di rilievo nazionale. L’obiettivo dichiarato è trasformare il Cinema Italia in un punto di riferimento stabile non solo per il cinema, ma anche per il teatro e lo spettacolo dal vivo, coinvolgendo compagnie locali e circuiti nazionali.

La riapertura segna così l’inizio di una nuova fase: non soltanto il recupero di uno spazio fisico, ma la ricostruzione di un presidio culturale capace di incidere sulla vita della città.