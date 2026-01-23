Il Comitato della Riforma ha scritto al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per segnalare una serie di criticità che, a loro giudizio, «stanno compromettendo la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici del quartiere». Nella comunicazione indirizzata al primo cittadino vengono elencati problemi strutturali che, secondo il Comitato, richiedono «interventi urgenti di manutenzione e miglioramento infrastrutturale».

La nota segnala anzitutto le condizioni dei marciapiedi di via Romualdo Montagna e di corso Umberto , descritti come «sconnessi, usurati e pericolosi per i pedoni, soprattutto per anziani e bambini». Da qui la richiesta di «una verifica immediata e la riparazione dei tratti più danneggiati», allo scopo di garantire sicurezza e accessibilità in aree caratterizzate da un traffico pedonale quotidiano.

Un’altra criticità riguarda la scalinata del Liceo “Lucrezia della Valle”, che necessiterebbe, afferma il Comitato, di interventi «sia di manutenzione ordinaria che straordinaria», per «ripristinarne la piena funzionalità e prevenire possibili incidenti». La scala, utilizzata dagli studenti e dai residenti del quartiere, rappresenta infatti un collegamento nevralgico tra diverse zone del centro urbano.

Il documento segnala inoltre «una carenza strutturale di parcheggi regolamentati», problema che si manifesta in «più punti del quartiere» e che favorisce pratiche di sosta irregolare. I residenti chiedono quindi «l’implementazione di nuovi stalli a striscia bianca», ritenuti necessari a «migliorare la mobilità e ridurre il caos viario nelle ore di punta».

L’ultima segnalazione riguarda il parchimetro di via Milelli, all’angolo con via Montegrappa, che risulterebbe «guasto e inutilizzabile», causando difficoltà ai cittadini nel pagamento della sosta. Da qui la richiesta di «un intervento urgente di ripristino».

«Siamo certi – conclude il Comitato – che la Sua attenzione a queste problematiche contribuirà a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere, rispondendo alle legittime esigenze dei residenti». I rappresentanti incontreranno il sindaco nei prossimi giorni per un confronto diretto, rendendosi disponibili «a sopralluoghi congiunti e ulteriori chiarimenti» sulle criticità segnalate.