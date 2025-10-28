L’Associazione Calabria Excellent ETS esprime il suo più profondo orgoglio per il trionfo del proprio socio fondatore, Pietro Giovanni Tangari, in arte Pedro’s, insignito del prestigiosissimo Sigillo del Leone d’Oro per l’enogastronomia.

È un momento di immensa soddisfazione e celebrazione per la Calabria intera. Ieri, nella maestosa cornice dell’Hotel “Gli Dei” di Napoli, il nostro conterraneo, il pluripremiato maestro pizzaiolo Pietro Giovanni Tangari, “Pedro’s”, ha portato a casa un altro, straordinario successo, ricevendo l'ambitissimo Sigillo del Leone d’Oro.

L'onorificenza è stata conferita dalla prestigiosa Commissione del Gran Premio Internazionale di Venezia, guidata dal presidente Maurilio Prioreschi e dalla vice presidente Luz Adriana Sarcinelli. Un riconoscimento che segue il percorso di eccellenza già tracciato a maggio scorso, quando Tangari aveva conquistato la Pergamena di Riconoscimento Speciale al Merito e il Collare di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo.

Un simbolo della Calabria che funziona, Pietro Tangari è stato l'unico calabrese tra i premiati, rendendo il suo successo un segno tangibile e inequivocabile della qualità superiore e dell'autentico talento che la nostra regione sa esprimere nell'arte culinaria.

“Nella mia vita ho ricevuto tanti premi ma la dimensione di questo premio fa molto piacere e provoca in me tanta emozione. Sono molto contento di portare questo importante riconoscimento in Calabria soprattutto per i miei collaboratori e poi per tutti i calabresi” – ha dichiarato il Maestro Tangari, visibilmente commosso.

Con questa ennesima affermazione, Pedro’s si candida con pieno merito per l'apice dei riconoscimenti veneziani: il Leone d’Oro vero e proprio. Un traguardo che, se raggiunto, scolpirebbe con forza ancora maggiore il nome di Pietro Tangari nella storia della nostra Calabria, consacrandolo tra le firme più autorevoli della gastronomia regionale e italiana.

“Grazie al nostro socio fondatore Pietro Giovanni Tangari, in arte Pedro’s, la Calabria si rende ormai protagonista della gastronomia regionale e nazionale. La sua storia si contraddistingue per le innumerevoli bontà che da sempre conquistano clienti e giurie dei tanti riconoscimenti che ha ottenuto. Complimenti a lui, vera ed autentica eccellenza di Calabria, da parte mia e dell'intera Associazione Calabria Excellent ETS che è davvero orgogliosa di avere un socio come lui!” - ha dichiarato il presidente Ing. Fabio Pugliese.