Un momento istituzionale per conoscersi condito da estrema cordialità. Lunedì scorso, 2 febbraio 2026, il nuovo Questore, Antonio Borelli, ha incontrato i rappresentanti del Centro Islamico di Cosenza e Rende. Nella fattispecie il presidente dell'associazione, Mohamed Fatih, l'imam Mouktar Diakite, e il segretario, Simone Dario Nardella. Il tutto è avvenuto alla presenza degli agenti della Digos.

«L'incontro - hanno spiegato dal Centro Islamico di Cosenza e Rende - è espressione del desiderio di proseguimento di un’armoniosa e proficua collaborazione tra la comunità islamica e le istituzioni locali. Si è concentrato sui temi sensibili dell'immigrazione, del contrasto all'illegalità e della situazione dei musulmani nella provincia ed è stato caratterizzato da un tono cordiale e franco e dalla disponibilità di tutte le parti a un rapporto di cooperazione sensibile alle necessità di tutti e alle sfide che il momento pone di fronte a comunità e istituzioni».