Prosegue il dialogo istituzionale tra l’Amministrazione comunale di Rende e l’Università della Calabria, con l’obiettivo di ridisegnare in modo più funzionale il rapporto tra città e campus. In questa prospettiva si è svolta, la mattina del 27 gennaio, la visita ufficiale del Magnifico Rettore Gianluigi Leone al sindaco Sandro Principe.

L’incontro, ospitato nel Municipio di Rende, ha rappresentato un ulteriore passo nel consolidamento della collaborazione tra le due istituzioni, in un momento in cui innovazione, servizi e pianificazione territoriale impongono un coordinamento sempre più stretto.

Ad accompagnare il Rettore è stato Massimo La Deda, professore di Chimica generale e inorganica all’Unical e capogruppo consiliare di Rende Avanti, presenza simbolica del ruolo strategico che l’ateneo riveste nella vita amministrativa e sociale della città. Una visita che conferma il legame organico tra l’Università della Calabria e Rende, e che punta a definire nuovi progetti condivisi per lo sviluppo dell’area urbana e del territorio circostante.

