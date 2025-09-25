Alla presenza della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e del sindaco Giovanni Pirillo, è stato inaugurato il nuovo Palazzo dello Sport di Longobucco

Alla presenza della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e del sindaco Giovanni Pirillo, è stato inaugurato il nuovo Palazzo dello Sport di Longobucco, atteso dalla comunità da oltre un decennio.

L’infrastruttura, la cui costruzione era stata avviata nel 2013 con un investimento di circa un milione di euro, era rimasta ferma e incompiuta per anni. L’Amministrazione provinciale guidata da Rosaria Succurro ha ripreso i lavori e li ha portati a termine, restituendo al territorio un’opera importante.

Un nuovo spazio per sport e aggregazione

Il Palazzo dello Sport rappresenta un luogo dedicato non solo all’attività sportiva, ma anche all’aggregazione sociale. «È una grande soddisfazione – ha dichiarato la Presidente Succurro – inaugurare l’ennesima opera che era stata abbandonata. Si tratta di un’infrastruttura che offre spazi adeguati all’attività sportiva, fondamentale per la salute, il benessere e la formazione delle nuove generazioni».

Un progetto più ampio della Provincia

L’intervento rientra in un progetto più ampio della Provincia di Cosenza, orientato a promuovere la pratica sportiva come strumento di educazione, prevenzione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle aree interne.

«Ancora una volta – ha aggiunto Succurro – dimostriamo capacità risolutiva e vicinanza reale alle comunità locali. Lo sport è vita e questo impianto di Longobucco sarà una casa per giovani, famiglie e associazioni, utile anche a rafforzare i legami della comunità».

Un segnale per le aree interne

Con il completamento del Palazzo dello Sport di Longobucco, la Provincia di Cosenza offre un segnale concreto di attenzione verso le aree interne, spesso penalizzate dalla mancanza di infrastrutture moderne e funzionali. La struttura diventa così un simbolo di riscatto e di rilancio per il territorio.