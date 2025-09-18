Grande debutto per la nuova edizione di Io Canto Family, il talent show di Canale 5 che celebra la musica e i legami familiari, in onda dal 16 settembre. Tra i protagonisti della prima puntata, ha brillato l’inedito duo formato da Francesco Costabile e da sua madre Daniela Iannelli, capace di conquistare pubblico e giuria con energia e intesa speciale.

Francesco, 15 anni, suona il pianoforte e coltiva la passione per il canto fin da bambino. Allievo di RC Voce Produzione, si forma sotto la guida di Cecilia Cesario e Rosario Canale, figure di riferimento nel panorama della formazione musicale italiana. «Partecipare a Io Canto Family è un sogno che si realizza», raccontano madre e figlio, uniti dalla stessa passione. La preparazione per i casting e le esibizioni è stata curata dalla vocal coach Cecilia Cesario, che segue da tempo il giovane talento e che ha lavorato al fianco di entrambi per portare sul palco un’esibizione memorabile.

L’esibizione sul palco di Canale 5

Nella prima puntata, Francesco e Daniela hanno emozionato con “Oh ma”, brano di Noemi e Rocco Hunt, ricevendo applausi e commenti positivi. Momento indimenticabile anche il duetto con Serena Brancale sulle note di “Io, mammata e tu”, che ha acceso il pubblico in studio e a casa. «Siamo orgogliosi di questa partecipazione, che si aggiunge alle tante esperienze dei nostri allievi in programmi come Amici, X Factor, The Voice e All Together Now», dichiarano Cesario e Canale. «Restate sintonizzati, le sorprese per questo anno accademico non finiscono qui».