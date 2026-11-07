Quarto anno di adesione per l’Istituto comprensivo. I volumi si acquistano nelle librerie gemellate di Roggiano Gravina, Corigliano-Rossano, Rende, Cosenza e Montalto Uffugo, con una dedica per gli studenti
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Fino al 15 novembre cittadini, genitori e lettori possono acquistare un libro da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto comprensivo San Sosti-Malvito. La scuola partecipa alla nuova edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie).
Per l’istituto si tratta del quarto anno consecutivo di adesione. L’obiettivo indicato dalla scuola è avvicinare alla lettura gli studenti fin dai primi anni di studio, in un percorso che punta sulla crescita e sull’inclusione dei più giovani.
Scuola, famiglie e territorio
L’iniziativa si basa sulla collaborazione tra la scuola, le famiglie e il territorio. Chi aderisce acquista un volume che viene destinato alle biblioteche dei plessi dell’istituto. Nel comunicato la scuola descrive la donazione come un «patto di comunità», in cui ogni libro scelto rappresenta un investimento sul futuro e sull’immaginazione dei ragazzi.
Le librerie gemellate
Per le donazioni la campagna coinvolge una rete di librerie e cartolerie del territorio, dove il personale accoglie i donatori e li aiuta a scegliere i testi più adatti ai diversi plessi scolastici:
- a Roggiano Gravina, la Cartoleria Paduano e la Cartoleria Postorivo;
- a Corigliano-Rossano e Rende, le librerie Giunti al Punto;
- a Cosenza e Montalto Uffugo, i punti vendita La Feltrinelli e Mondadori Point.
I libri acquistati restano custoditi nelle librerie aderenti e saranno poi consegnati alla scuola, dove andranno ad arricchire gli scaffali delle biblioteche scolastiche.
La dedica per gli studenti
Chi dona può inserire all’interno del volume un adesivo ufficiale dell’iniziativa con una dedica personalizzata. Secondo la scuola, la dedica crea un legame tra chi regala il libro e lo studente che lo sfoglierà per la prima volta tra i banchi.
L’appello alla cittadinanza
«Da sempre consapevoli della bellezza di immergersi in un libro, dei viaggi straordinari che si compiono e dei benefici che la lettura regala alla crescita emotiva e cognitiva, invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte a questa catena di solidarietà culturale», fa sapere la scuola.
Per partecipare c’è tempo fino al 15 novembre.