La musica come strumento di crescita, formazione e futuro. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026/2027 dell’Istituto Donizetti di Mirto Crosia, realtà formativa che da anni rappresenta un punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale e per la formazione artistica di bambini, ragazzi e adulti.

Il nuovo percorso didattico si apre in una fase particolarmente significativa per l’Istituto, che ha recentemente celebrato il traguardo dei 20 anni di attività. Due decenni dedicati alla formazione musicale, alla valorizzazione dei giovani talenti e alla promozione della cultura sul territorio.

Istituto Donizetti, la musica come percorso di crescita

Con il motto «La musica – Il miglior nutrimento per crescere bene», l’Istituto Donizetti rinnova il proprio impegno nel promuovere la musica non soltanto come disciplina artistica, ma come esperienza educativa, umana e professionale.

Lo studio musicale contribuisce allo sviluppo della sensibilità, della creatività e della capacità di ascolto. Favorisce concentrazione, disciplina, lavoro di squadra e fiducia in sé stessi. Competenze che accompagnano la crescita personale e che possono diventare strumenti importanti anche nel mondo del lavoro.

Studiare musica significa imparare a comunicare emozioni, affrontare le sfide con costanza e trasformare il talento in una possibilità concreta di formazione e realizzazione.

I corsi per il nuovo anno accademico

Per l’anno accademico 2026/2027, l’Istituto Donizetti propone un’offerta didattica ampia e articolata, pensata per diverse fasce d’età e livelli di preparazione.

Tra i corsi attivati ci sono pianoforte, chitarra, batteria, basso, clarinetto, violino, sax, fisarmonica, canto moderno, canto lirico, lettura e teoria musicale, song writing, DJ producer e produzione brani.

L’offerta comprende anche i corsi base, la propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni, Music Special, studio di registrazione, preparazione agli esami e sala prove attrezzata.

Percorsi personalizzati per ogni allievo

L’obiettivo dell’Istituto è accompagnare ogni allievo in un percorso personalizzato, capace di valorizzare inclinazioni, passioni e aspirazioni. L’ambiente formativo punta a essere accogliente e stimolante, facendo della musica un’esperienza di condivisione, crescita e realizzazione personale.

Il percorso è rivolto a chi si avvicina per la prima volta allo studio di uno strumento, ma anche a chi intende approfondire la propria preparazione o costruire una prospettiva artistica più strutturata.

Greco: «Investire nella musica significa investire nelle persone»

A sottolineare il valore educativo della proposta è il direttore Giuseppe Greco.

«Ogni nota è un passo verso la scoperta di sé stessi. La musica educa, unisce, emoziona e prepara ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. Per questo crediamo che investire nella formazione musicale significhi investire nelle persone e nella comunità», afferma.

Parole che racchiudono la visione dell’Istituto Donizetti: fare della musica un linguaggio accessibile, formativo e capace di lasciare un segno nel percorso di crescita degli allievi.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte. È possibile ricevere informazioni sui corsi, sugli orari e sulle modalità di frequenza contattando direttamente la segreteria dell’Istituto Donizetti al numero +39 333 750 0196 oppure scrivendo all’indirizzo email istitutodonizetti@gmail.com.