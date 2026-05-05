Portare l’intelligenza artificiale fuori dai grandi centri e inserirla nei contesti più fragili del territorio. È l’obiettivo del progetto “JASSA AI – Borghi intelligenti e scuole del futuro”, promosso dall’associazione Destinazione Jassa, attiva nell’area a sud di Cosenza.

L’iniziativa coinvolge quindici comuni delle aree interne, tra cui Malito e Mendicino, con l’obiettivo di costruire una rete tra scuole e amministrazioni locali e portare competenze digitali dove l’accesso alla formazione resta spesso limitato.

I corsi, avviati il 28 aprile, sono centrati sull’intelligenza artificiale generativa e sulle sue applicazioni pratiche. Non solo teoria, ma moduli operativi: lavoro di gruppo, sviluppo di strumenti digitali e primi approcci all’imprenditorialità tecnologica. L’idea è spostare l’attenzione dalla semplice alfabetizzazione digitale alla capacità di utilizzare l’IA come leva concreta di sviluppo.

Le attività sono affidate a un team eterogeneo composto da formatori, docenti e professionisti provenienti dal mondo accademico e d’impresa, in un tentativo di tenere insieme competenze teoriche e applicazione sul campo.

La presentazione ufficiale del progetto è prevista nei prossimi giorni a Paterno Calabro, presso Borgo Serafino, sede dell’associazione. Un passaggio formale che segna l’avvio di un percorso già entrato nella fase operativa.

Alla base dell’iniziativa c’è una lettura chiara: il divario digitale nelle aree interne non è solo un problema tecnologico, ma una questione di accesso alle opportunità. Intervenire sulla formazione significa, in questo senso, agire direttamente sulle possibilità di permanenza e sviluppo per le nuove generazioni.

«L’intelligenza artificiale, se integrata con la cultura e l’identità delle comunità locali, può rappresentare una leva per rafforzare le aree interne e generare nuove prospettive», spiegano Cesare Pisani e Carlo Misasi.

Il nodo resta quello già noto: trasformare la formazione in prospettiva concreta. JASSA AI prova a farlo partendo dai margini, dove il rischio di esclusione è più alto ma, allo stesso tempo, dove ogni intervento può produrre effetti più visibili.