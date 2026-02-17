L’iniziativa rientra all’interno della XXII Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il presidente Ferrari: «La transizione ecologica è una scelta culturale prima ancora che ambientale»

Anche quest’anno la BCC della Calabria Ulteriore aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 in occasione della XXII Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in programma il 16 febbraio, insieme a Federcasse, alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi BCC Banca Iccrea e Cassa Centrale Banca e alla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige.

L’edizione 2026 dà voce alla scienza. Oggi, infatti, grazie alla ricerca, sappiamo che è possibile migliorare le condizioni della Terra e delle nostre vite. Il pay-off - «Quando il gioco si fa duro chiedi aiuto alla scienza!» - richiama con forza il ruolo della conoscenza scientifica, e in particolare della chimica, nel guidare soluzioni concrete per salvaguardare il pianeta e costruire un futuro sostenibile.

In questa prospettiva, Federcasse ha lanciato lo slogan “Sperimenta l’energia della cooperazione!”, interpretando il tema di quest’anno con un messaggio che unisce ricerca scientifica e modello cooperativo, due energie complementari capaci di generare innovazione, responsabilità e benessere diffuso.

«La transizione ecologica è una scelta culturale prima ancora che ambientale - dichiara il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari - La scienza ci offre strumenti e soluzioni, la cooperazione ci insegna a metterli a servizio delle comunità. È da questa alleanza che può nascere un cambiamento reale!.

Come gesto simbolico, la sera del 16 febbraio resteranno spente le luci e le insegne di tutte le filiali della BCC della Calabria Ulteriore. Inoltre, sempre lunedì dalle ore 16, la Scuola Cooperativa di Federcasse promuove un webinar formativo dedicato alle azioni concrete per favorire la transizione ecologica. L’incontro vedrà il coinvolgimento dei Giovani Soci del Credito Cooperativo nella conduzione di un dialogo con Leonardo Feletto, PhD in biologia molecolare, insegnante di scienze e divulgatore scientifico.

La BCC della Calabria Ulteriore invita soci, clienti e l’intera comunità a contribuire attivamente alla Giornata, adottando comportamenti responsabili: perché è dall’unione di piccoli gesti consapevoli che nasce una grande energia collettiva, quella della cooperazione.