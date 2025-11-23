Un’ottantina di donne della città dei murales si sono sottoposte alle visite gratuite nei giorni 21 e 22 novembre. Nell’iniziativa sono stati coinvolti anche i medici di base, che hanno aiutato le pazienti nell’iter di prenotazione

La prevenzione è uno strumento fondamentale nella lotta contro i tumori al seno e gli ultimi due giorni sono stati particolarmente significativi per la comunità di Diamante. L’iniziativa di screening mammografico gratuito, promossa dalla “Carovana della prevenzione” di Susan G. Komen Italia, ha registrato infatti un’ampia partecipazione. Nonostante i forti temporali, sono state circa ottanta le pazienti della città dei murales che si recate in piazza Giovanni Paolo II per sottoporsi ai ai controlli. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Asp di Cosenza, Susan G. Komen Italia e il Policlinico Gemelli di Roma, è supportata dall’associazione “Sanità è vita” e dalle amministrazioni locali e rientra nel programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile.

La soddisfazione dell’assessore Belcastro

«I numeri ci danno pienamente fiducia in questi percorsi di prevenzione», ha dichiarato l’assessore alla sanità del Comune di Diamante, Micaela Belcastro, «è un dato che fa ben sperare». Poi ha rivolto un ringraziamento particolare anche ai medici di base, che hanno avuto un ruolo determinante nell’accompagnare le pazienti e nel farsi carico delle prenotazioni. «Tutti insieme – ha continuato - dobbiamo collaborare affinché la macchina della prevenzione funzioni sempre meglio».

Il camper della "Carovana della prevenzione" è tornato nell'alto Tirreno cosentino e nei giorni scorsi ha sostato a Diamante.

A chi è rivolta l’iniziativa

Lo screening è completamente gratuito ed è rivolto a tutte le donne residenti nella provincia di Cosenza, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano eseguito una mammografia negli ultimi 12 mesi. L’esame radiologico consente di individuare precocemente eventuali alterazioni del seno, anche in assenza di sintomi.

Più prevenzione per tutti

Dopo Fuscaldo, Bonifati, Belvedere Marittimo e Buonvicino, l’iconico camper è arrivato a Diamante nei giorni 21 e 22 novembre, mentre nei giorni 23 e 24 novembre sosterà a Santa Maria del Cedro. Dal 10 al 14 dicembre, invece, i volontari faranno tappa a Verbicaro e a Scalea.