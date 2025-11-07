Esulta la Calabria con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 6 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati realizzati due colpi da totali 25mila euro: in via Vittorio Emanuele a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, vinti 15mila euro con un 6 'Oro', mentre un 8 ha regalato 10mila euro a un giocatore in via Aschenez, a Reggio Calabria. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.