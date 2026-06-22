All'interno dello zaino di un componente del gruppo, è stata rinvenuta una prima dose di cocaina e circa 4 grammi di marijuana. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di ulteriori dosi di droga, materiale idoneo al confezionamento e un bilancino digitale di precisione

Prosegue ininterrottamente l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paola, orientata anche sul fronte della prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Nei giorni scorsi, i militari hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne di origini rumene, residente a Paola e già noto alle Forze dell'Ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio, intorno alle 15:30, nel comune di San Lucido. Durante un normale pattugliamento lungo la passeggiata panoramica, l'attenzione dell'equipaggio del Nucleo Radiomobile è stata attirata da un gruppo di tre giovani seduti su una panchina, intenti a fumare sigarette artigianali: l'immediato controllo ha confermato come i tre stessero consumando marijuana.

I militari, tuttavia, insospettiti dall'atteggiamento del gruppo, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a perquisizione personale dei singoli, risultando negativa per due di loro, un ragazzo minorenne e una giovane ragazza di vent'anni, per i quali è scattata la sola segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori di stupefacente, con il contestuale sequestro amministrativo degli spinelli.

Invece, all'interno dello zaino del terzo componente del gruppo, veniva rinvenuta una prima dose di cocaina avvolta in un involucro di cellophane rosa e circa ulteriori 4 grammi di marijuana.

Presunta attività di spaccio

Un ritrovamento che ha reso inevitabile estendere immediatamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo a Paola, ove veniva rinvenuto un vero e proprio "kit" per lo smercio di stupefacente: nascosti nell’appartamento, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto ulteriori 9 dosi di cocaina già confezionate, un ulteriore pacchetto contenente circa 5 grammi della medesima sostanza, materiale idoneo al confezionamento e un bilancino digitale di precisione ancora intriso di residui di droga.

Ad incastrare ulteriormente l'uomo è stato il ritrovamento di alcuni appunti manoscritti, considerati riconducibili ad una pregressa attività di spaccio.

Arresto convalidato

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed ora l’indagato è sottoposto all’obbligo quotidiano di firma.

L’operazione segna un importante colpo al fenomeno dello spaccio nel territorio tirrenico-cosentino da parte dai militari dell'Arma che, con un intervento rapido e incisivo, hanno intercettato e sottratto al mercato illecito diverse dosi di droga, specialmente a tutela delle fasce più giovani della comunità.