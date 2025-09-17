Un 9 realizzato Oltre Campagnano in via Tevere e un 6 centrato in via Mare nel centro dell’Alto Jonio per la gioia dei giocatori, giornata fortunata anche a Crotone
Tripletta da cinquantamila euro in Calabria con il 10eLotto, con due premi incamerati in provincia di Cosenza. Nell’ultimo concorso come riporta Agipronews, ventimila euro sono stati vinti a Rende grazie ad un 9 realizzato in via Tevere.
A Rocca Imperiale, invece è stato centrato un premio da diecimila euro con un 6 in via Mare. Altri ventimila euro, sempre con un bel 9, sono stati elargiti a Crotone in piazza Vittoria.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio del 2025.