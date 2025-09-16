L’ex sindaco ricorda la figura del docente. Realizzò nel 1978 il primo piano di recupero italiano nella cittadina rendese
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
«Ci ha lasciati Gabrio Celani che, dietro la spinta di Bologna, realizzò nel 1978 il primo piano di recupero italiano a Rende». È quanto afferma in una nota l’ex sindaco Marcello Manna. «Sin dai primi atti della nostra amministrazione abbiamo più volte collaborato con il docente Unical e sinergicamente lavorato alla sua idea di “museo del paesaggio” Architetto visionario, ebbe sempre chiarissima l’idea di rigenerazione: "Se c'è la volontà politica – affermava l'architetto - si può ripartire rigenerando la funzione urbana, rivedendo il concetto di città stessa, creando un ambiente umano che nulla ha a che fare con l'habitat artificiale creato dall'uomo: allora potremmo persino riappropriarci degli spazi del silenzio, sosteneva. Che la terra gli sia lieve e giungano ai suoi familiari le nostre più sincere condoglianze».