«Ci ha lasciati Gabrio Celani che, dietro la spinta di Bologna, realizzò nel 1978 il primo piano di recupero italiano a Rende». È quanto afferma in una nota l’ex sindaco Marcello Manna. «Sin dai primi atti della nostra amministrazione abbiamo più volte collaborato con il docente Unical e sinergicamente lavorato alla sua idea di “museo del paesaggio” Architetto visionario, ebbe sempre chiarissima l’idea di rigenerazione: "Se c'è la volontà politica – affermava l'architetto - si può ripartire rigenerando la funzione urbana, rivedendo il concetto di città stessa, creando un ambiente umano che nulla ha a che fare con l'habitat artificiale creato dall'uomo: allora potremmo persino riappropriarci degli spazi del silenzio, sosteneva. Che la terra gli sia lieve e giungano ai suoi familiari le nostre più sincere condoglianze».