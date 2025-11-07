Indagini in corso della Polizia locale per una seria di falsi avvisi di divieto di sosta lasciati in zona università ad Arcavacata. «Da qualche giorno - si legge in una nota diramata dalla Polizia Locale di Rende - numerosi studenti universitari che hanno parcheggiato le auto nella zona dell'università si sono trovati questo avviso di divieto di sosta molto simile all'originale in uso alla polizia locale di Rende.

Trattasi di un avviso falso che non reca alcun "QR Code" per pagare l'eventuale sanzione, creato da qualche buontempone o da qualcuno che cerca di farsi giustizia sommaria per evitare la sosta selvaggia in zona università. Numerosi sono stati gli utenti che hanno chiesto spiegazioni al Comando della Polizia Locale di Rende per il pagamento. Ai cittadini è stato spiegato che si tratta di imitazioni del verbale di accertamento originale e che tali avvisi non recano il logo del Comune, né gli articoli violati né indicano la sanzione in termini pecuniari»