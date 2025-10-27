Ha vinto grazie a un colpo d’ingegno sull’autostop, battendo Alessia e Dario. Poco fortunata al montepremi finale, porta a casa comunque oltre diecimila euro

Si chiama Lorenza, professione psicologa, la nuova campionessa della Ruota della Fortuna, programma di punta di Canale 5. La giovane professionista, accompagnata dal fidanzato aspirante medico pneumologo, è riuscita ad avere la meglio, nel rush finale, sulla campionessa in carica Alessia e sul giovane Dario che ha tallonato la cosentina per tutta la gara.

Proprio all’ultimo round grazie a un’intuizione sull’autostop, Lorenza ha vinto la puntata. Purtroppo per lei, però, la Ruota delle Meraviglie, il minuto che permette ai concorrenti di correre per un montepremi molto ricco, è stata poco fortunata e la psicologa ha incassato solo 100 euro portando il bottino totale a poco più di diecimila euro. Comunque una serata niente male per la giovane dottoressa che tornerà anche oggi cercando di confermarsi campionessa.