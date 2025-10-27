Si chiama Lorenza, professione psicologa, la nuova campionessa della Ruota della Fortuna, programma di punta di Canale 5. La giovane professionista, accompagnata dal fidanzato aspirante medico pneumologo, è riuscita ad avere la meglio, nel rush finale, sulla campionessa in carica Alessia e sul giovane Dario che ha tallonato la cosentina per tutta la gara.

Proprio all’ultimo round grazie a un’intuizione sull’autostop, Lorenza ha vinto la puntata. Purtroppo per lei, però, la Ruota delle Meraviglie, il minuto che permette ai concorrenti di correre per un montepremi molto ricco, è stata poco fortunata e la psicologa ha incassato solo 100 euro portando il bottino totale a poco più di diecimila euro. Comunque una serata niente male per la giovane dottoressa che tornerà anche oggi cercando di confermarsi campionessa.