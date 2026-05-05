Mattinata internazionale nell’istituto scolastico rendese con le delegazioni straniere accolte tra bandiere e sapori calabresi
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Una mattinata dal sapore internazionale che resterà nella memoria degli studenti protagonisti di un progetto importante. Alla scuola media “Pierre de Coubertin” di Rende, gli studenti hanno accolto una delegazione di coetanei arrivati da Grecia e Turchia, ospiti dell’I.C. Rende Commenda nell’ambito del programma Erasmus+.
Due file di studenti, che sventolavano bandierine argentine e turche tra le mani, hanno dato il benvenuto ai ragazzi stranieri. A fare gli onori di casa, la dirigente Simona Sansosti. Gli ospiti, anche loro studenti di scuola media, resteranno a Rende per quattro giorni. In programma non solo momenti in classe, ma anche un percorso alla scoperta della città insieme ai docenti dell’istituto.
C’è stato spazio anche per un assaggio di Calabria, con pietanze tipiche offerte da chi ha voluto sostenere l’iniziativa.
Il progetto “Let’s celebrate diversity” rientra in un più ampio scambio culturale internazionale a cui la scuola ha aderito. Un percorso già avviato lo scorso dicembre con il viaggio di alcuni studenti della “De Coubertin” in Grecia, mentre a settembre sarà la volta di Istanbul.