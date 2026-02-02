Un riconoscimento che va oltre la dimensione simbolica e mette al centro il ruolo dei piccoli comuni e delle amministratrici che li guidano. Il sindaco di Malvito, Francesca Rosa D’Ambra, ha partecipato venerdì 30 gennaio all’iniziativa “Aree Interne al Femminile”, organizzata da SVIMAR a Villa Orsini, a Mirabella Eclano (Avellino), sede storica del G7. Nel corso dell’evento è stata premiata insieme ad altre ottanta sindache del Mezzogiorno per il contributo offerto alla tenuta istituzionale e sociale delle aree interne, territori spesso segnati da spopolamento, distanza dai servizi e fragilità infrastrutturali, ma decisivi per lo sviluppo strategico del Paese.

La manifestazione ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, con l’intervento – in collegamento – del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la presenza di numerose autorità civili e militari. Un segnale della crescente attenzione verso le dinamiche amministrative del Sud e verso la funzione delle donne chiamate a guidare comunità complesse, spesso in condizioni di risorse limitate.

Il riconoscimento assegnato al sindaco D’Ambra vuole sottolineare l’impegno portato avanti in questi anni nella gestione del Comune di Malvito, tra presidio dei servizi essenziali, coesione sociale e promozione di politiche orientate allo sviluppo locale. «Questo premio – ha dichiarato il sindaco Francesca Rosa D’Ambra – non è un riconoscimento personale, ma appartiene all’intera comunità di Malvito. Ringrazio SVIMAR per aver promosso un’iniziativa di grande valore istituzionale, capace di dare voce e visibilità alle donne che amministrano con passione e grande spirito di abnegazione le aree interne del Mezzogiorno».

L’iniziativa ha offerto uno spazio di confronto tra le amministratrici su criticità, opportunità e prospettive per le aree interne, ribadendo l’urgenza di politiche mirate, investimenti adeguati e una governance capace di sostenere territori che, pur marginali, rappresentano un patrimonio identitario e produttivo essenziale per il Paese.