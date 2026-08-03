L’anticiclone africano continua la sua espansione sulla Calabria. Da diversi giorni ormai le temperature rimangono perfettamente stabili con valori di circa 22°C alla quota di 1500m mentre sulle coste e pianure il termometro si attesta intorno ai 33-34°C con qualche punta più elevata solo lungo le aree più interne.

Come ampiamente detto negli scorsi articoli però, questa ondata di calore è perlopiù moderata ma la sensazione è che sia simile a quella passata: questo perché in tale frangente il caldo è accompagnato da alti tassi di umidità che fanno percepire il calore molto più intenso rispetto alla realtà. In particolare i valori più elevati si registrano sulle aree Tirreniche e lungo l’area del Catanzarese jonico con picchi fino ai 90-95% durante le ore notturne.

Dal weekend però una lieve flessione dei geopotenziali in quota sta causando locale instabilità pomeridiana con temporali in formazione soprattutto nelle aree montuose e interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con locali sconfinamenti fin verso le aree Joniche. Tale tendenza rimarrà invariata ancora per l’intera settimana con locali temporali pomeridiani sui monti e con le temperature che subiranno un generale aumento a ridosso del weekend raggiungendo così il picco di questa ondata di calore che andrà scemando a partire dalla prossima settimana.