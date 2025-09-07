Esibizioni a cavallo, tiro al bersaglio e spettacoli del fuoco sono alcune attività che andranno in scena il 14 settembre presso l’ex campo sportivo

Fervono i preparativi per il Laurignano Country Festival, che si terrà il 14 settembre 2025 presso l’ex campo sportivo di Laurignano.

L’iniziativa promossa dall'Odv nazionale " Giacche Verdi" sezione di Cosenza, in collaborazione con il gruppo Gli Amici di Sant’Oliverio, è stata patrocinata della Regione Calabria, la Provincia di Cosenza e dal Comune di Dipignano. Il Festival ha sottolineato - il vice presidente Giancarlo Filice - ha lo scopo di promuovere una cultura ambientale, ecologica , e del benessere con riferimenti identitari di una comunità.

Ad attendere il pubblico, un nutrito cartellone di attività culturali sostenibili, impreziosito dalla rappresentazione degli antichi mestieri, un’esperienza che intreccia storia e tradizione. Le attività prenderanno il via alle 15:00 con: bimbi a cavallo e battesimo della sella; esibizione animali da soma; Falconeria A.F.S. Artiglio dell'Aquila; presentazione razze equestri; spettacolo del fuoco, (a cura della compagnia fuoco & Clowneria); dimostrazione animali da tiro; poligono tiro a bersaglio; tiro con l’arco; antichi mestieri; gara di taglio con motosega; esibizione di giovanissimi cavalieri; esibizione cavallo spagnolo; gara dei conigli; scultura del legno e per finire parata giacche verdi.

Durante la serata sarà possibile gustare proposte food della tradizione locale, e ascoltare della buona musica con il DJ Soma & Checco Turano. Un appuntamento non solo culturale, ma che ha anche una funzione sociale, di inclusione e aggregazione.

Presenti alla manifestazione, diverse associazioni atte a promuovere attivamente la partecipazione di bambini e ragazzi diversamente abili alla vita sociale della comunità. Il Laurignano Country Festival vi aspetta, per vivere appieno una giornata indimenticabile , esplosiva e soprattutto divertente.