Divieti di fermata e limitazioni ai mezzi pesanti tra Via Roma, Piazza del Popolo e Via San Francesco fino alla fine dei lavori

Cambiano temporaneamente le regole della viabilità nel Centro Storico di Corigliano per consentire l’esecuzione di lavori urgenti in Piazza del Popolo. Il provvedimento, disposto dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano-Rossano, riguarda in particolare Via Roma, Piazza del Popolo e Via San Francesco, dove sono previsti interventi sulla pavimentazione e sui sottoservizi.

Le modifiche alla circolazione entrano in vigore da martedì 9 giugno 2026 e resteranno valide fino al termine dei lavori. L’obiettivo è consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, tutelando residenti, pedoni, automobilisti e operatori impegnati nell’area di cantiere.

Divieto di fermata in Piazza del Popolo e Via San Francesco

Tra le misure previste c’è l’istituzione del divieto di fermata con rimozione su entrambi i lati di Via San Francesco e di Piazza del Popolo. Una disposizione necessaria per liberare gli spazi interessati dai lavori e garantire il passaggio dei mezzi e degli addetti impegnati nelle operazioni.

Il Comune invita cittadini, residenti, commercianti e automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a liberare per tempo le aree coinvolte dal divieto, così da evitare disagi e rimozioni.

Stop ai mezzi pesanti su Via Roma

Il provvedimento prevede anche il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate su Via Roma, nel tratto compreso dall’intersezione tra Via Roma e Via Ospizio in direzione Piazza del Popolo e Via San Francesco.

Per i mezzi pesanti è stato individuato un percorso alternativo: i veicoli dovranno utilizzare l’itinerario dall’incrocio Bivio Roma-Rossano fino alla S.P. 187, in località Iacina.

Controlli e segnaletica nell’area di cantiere

La segnaletica stradale sarà installata dall’Unità DE.CO.RO del Settore Patrimonio. Le Forze di Polizia e il Comando di Polizia Municipale vigileranno sul rispetto dell’ordinanza e delle limitazioni previste.

Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione di lavori definiti improcrastinabili e per garantire condizioni di sicurezza nell’area interessata. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale del Comune di Corigliano-Rossano.