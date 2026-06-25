Venerdì 26 giugno al Salone degli Specchi il convegno su dati personali, IA, cybersecurity e nuove sfide democratiche

Legalità, privacy e sicurezza saranno al centro del convegno promosso da Federprivacy, in programma venerdì 26 giugno 2026, alle 16, nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza. Il titolo dell’iniziativa è “Legalità, Privacy e Sicurezza: quali percorsi per il futuro dell’Italia”.

Il confronto nasce dalla consapevolezza che tutela dei dati personali, contrasto ai fenomeni criminali e sicurezza collettiva rappresentano oggi tre pilastri sempre più collegati tra loro. Una relazione che assume un peso particolare in una fase segnata dall’espansione dell’intelligenza artificiale, dalla crescita dei rischi informatici e dall’evoluzione delle minacce alla stabilità democratica ed economica del Paese.

Il convegno Federprivacy a Cosenza

L’iniziativa punta a mettere insieme competenze giuridiche, istituzionali, investigative e tecnologiche per discutere delle sfide che incidono sulla vita dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Tra i temi al centro degli interventi ci saranno il rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati, la tutela dei dati personali come diritto fondamentale della persona, l’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi di sicurezza e i nuovi scenari di rischio legati alla cybersecurity.

Il dibattito affronterà anche i più recenti obblighi normativi che coinvolgono pubbliche amministrazioni, enti strategici e imprese private, chiamati a misurarsi con una gestione sempre più complessa della sicurezza digitale e della protezione delle informazioni.

Privacy, intelligenza artificiale e sicurezza collettiva

Il convegno vuole offrire un approccio concreto e propositivo, con l’obiettivo di individuare i percorsi che Governo e Parlamento sono chiamati a intraprendere per affrontare le trasformazioni in corso.

La sfida è costruire un modello capace di coniugare innovazione, libertà individuali e sicurezza collettiva, evitando che l’evoluzione tecnologica produca nuove fragilità sul piano dei diritti, della legalità e della protezione dei cittadini.

In questo quadro, la privacy non viene trattata come un tema tecnico o separato dalla vita quotidiana, ma come una componente essenziale della democrazia, della fiducia nelle istituzioni e della sicurezza dei sistemi pubblici e privati.

I relatori e gli interventi

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, del sindaco di Cosenza Franz Caruso e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza Claudio De Luca, sono previsti gli interventi di Vittorio Lombardi, componente del direttivo di Federprivacy, Claudia Eccher, presidente della Settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, Angelo Jannone, esperto di security ed editorialista, Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, e Paolo Guido, procuratore capo di Bologna.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Giovanni Jacobazzi.

Le conclusioni affidate ad Andrea Gentile

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Andrea Gentile, componente della Commissione Affari costituzionali della Camera. Il suo intervento offrirà una sintesi delle principali questioni emerse durante il confronto, anche alla luce dell’attività parlamentare sui temi della legalità, della sicurezza e della tutela dei diritti.